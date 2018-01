/ La cantante colombiana y el futbolista catalán recibieron el 2018 junto a sus hijos en Nueva YorkEL COMERCIO – PERÚ – GDAPuede que Shakira haya terminado el 2017 con la mala noticia de que no podrá volver a los escenarios en enero por un problema en las cuerdas vocales; sin embargo, el primer día del Año Nuevo fue de muchas sonrisas y amor en compañía de sus hijos y Gerard Piqué, quien compartió con sus seguidores de Instagram algunos momentos vividos por su popular familia.En un clip de Instagram Stories, el futbolista catalán aparece junto a la barranquillera con ojos de enamorado y gimoteando, lo que genera las risas de uno de sus hijos, quien pregunta fuera de cámaras: “¿Qué es lo que está haciendo papá?”.Previamente, Piqué publicó en la red social un clip de las luces de año nuevo que aprecio cuando el reloj indicaba que el 2018 había comenzado.Tras ello, Gerard Piqué publicó una foto familiar en Instagram para desearle un buen inicio de año a sus más de 14 millones de seguidores.Poco antes de las celebraciones de Año Nuevo, Shakira y Gerard Piqué fueron captados por los ‘paparazzi’ cuando Montserrat Bernabeu, madre del futbolista, era atendida en los alrededores del teatro New Amsterdam en el circuito de Broadway, tras un pequeño percance médico. Happy 2018!Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique) el Dic 31, 2017 at 3:19 PSTLunes 01-01-18Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi