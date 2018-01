/ Trabajando, así arrancó el año 2018 el alcalde de Puerto Cabello, Juan Carlos Betancourt, quien desde bien temprano y siguiendo instrucciones del gobernador Rafael Lacava , este primero de enero lideró un operativo de limpieza en todo el municipio.Foto: Prensa Alcaldía de Puerto Cabello La Primera Autoridad Civil acompañado de más de 50 hombres y mujer es recorrió las calles de la ciudad armado con escobas, bolsas negras y todos los instrumentos de limpieza con la intención de mejorar el rostro del municipio con el puerto más importante de la nación.Al respecto señaló que: "estamos recorriendo la ciudad limpiando junto al presidente del Instituto Autónomo Municipal de Protección al Ambiente (Iamproam), Freddy Ojeda y el equipo de la Dirección General. No tenemos tiempo que perder, tenemos que salir a trabajar todos los venezolanos y entender que el trabajo que estamos haciendo es para el bienestar de todos".Foto: Prensa Alcaldía de Puerto Cabello Betancourt considera que lo más importante es la conciencia ciudadana, porque “ la ciudad más bonita no es la que más se limpia sino la que menos se ensucia , es por ello que invito a todo el pueblo de Puerto Cabello a que nos ayude a mantener y a cuidar nuestros espacios”.Durante el recorrido realizado entre las calles Urdaneta, Ayacucho, Juncal y avenidas Bolívar y Juan José Flores, el Alcalde de Puerto Cabello, aseguró que: “aunque pasemos momentos difíciles nosotros como soldados de Nicolás Maduro y de nuestro gobernador Rafael Lacava, vamos a salir a adelante este 2018 , pero el trabajo es la clave de todo, ese es mi mensaje para este año, es necesario salir a trabajar para ayudarnos todos”.¡A trabajar! Foto: Prensa Alcaldía de Puerto Cabello El Mandatario Municipal invitó a todas las comunidades a reunirse el próximo 6 de enero en todas las calles con los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los consejos comunales para recolectar todas las necesidades y posteriormente llevarlas al gobierno central , “es por ello que el trabajo es de todos, no pretendamos que las soluciones lleguen de forma mágica si no nos empeñamos en trabajar”.Con información de prensa Alcaldía de Puerto CabelloSi quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi