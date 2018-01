/ Diego Pablo Simeone ya tiene a los dos jugadores que pidió en verano. La sanción de la FIFA al Atlético de Madrid , que impidió a los colchoneros incorporar jugadores durante dos ventanas de fichajes, demoró una instantánea que se produjo en la matinal del domingo en la sala de prensa del Wanda Metropolitano. Diego Costa y Víctor Machín 'Vitolo' ya son rojiblancos a todas luces.Foto: Composición Noticias24 Carabobo El acto de presentación arrancó con una alocución de Enrique Cerezo dirigiéndose al centrocampista canario. " Eres el primer jugador que se presenta en el Wanda Metropolitano y eso conlleva una responsabilidad", le espetó el presidente a Vitolo.Sin más dilación fue el nuevo número '23' el que tomó el micrófono para agradecer públicamente el "esfuerzo" de los dirigentes rojiblancos en su fichaje. " Quiero devolverles la confianza que me han transmitido y hacer mucho más grande a un Atlético de Madrid que en las últimas temporadas ha crecido hasta llegar a pelear por los títulos importantes con Barça y Madrid", aseveró el de Las Palmas.Respondiendo a las preguntas de los compañeros de la prensa, Vitolo añadió que su intención es "aportar su grano de arena" al equipo y, por qué no, "ganar alguno de los títulos en las tres competiciones que disputamos". En cuanto a su relación con el 'Cholo' Simeone, Vitolo declaró que " he hablado con él pero la conversación me la guardo para mí . Sé lo que quiere y en gran parte he venido al Atleti porque está él. Creo que me adapto muy bien a su manera de ver el fútbol".Foto: Composición Noticias24 Carabobo Antes de hacerse la foto con la camiseta, el futbolista aún tuvo unas palabras para la que será su nueva afición. " He jugado en el Calderón como rival . Sé que es una afición caliente y que gana partidos", concluyó Vitolo.El regreso más esperado por la afición rojiblanca era el de Diego Costa. Enrique Cerezo le dio la bienvenida “a su casa” y le pidió "lo mejor de él" y, entre risas, "que le llevase a conocer Lagarto”, la localidad natal del ariete.El hispano-brasileño se mostró "deseoso" de volver a jugar y ayudar a sus compañeros con goles. "Llevo mucho tiempo esperando este momento, con la mente prepara y sufriendo mucho desde la grada. Hemos tenido mala suerte en Champions League pero todavía nos quedan retos muy bonitos por delante", indicó el delantero nacionalizado. Diego Costa valoró, asimismo, su relación con Torres, Griezmann y el resto de delanteros diciendo que se entiende "bien con ellos" pero que sabe que "hay mucha competencia por el puesto", reseñó Sport .La anécdota vino cuando se le preguntó por su etapa en el Chelsea de la que dijo " no haber aprendido inglés " aunque se lleva un muy buen grato recuerdo de sus excompañeros y aficionados. "Tengo un cariño especial por ellos", dijo Costa.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi