Este domingo, el líder norcoreano, Kim Jong-un, informó que Corea del Norte ha completado con éxito la creación de las fuerzas nucleares , durante su discurso de Fin de Año.Foto: Referencial "Hemos finalizado la creación de las Fuerzas Nucleares Nacionales de nuestro país", dijo Kim Jong-un, subrayando que ahora que Pionyang dispone de medios nucleares de disuasión, "Estados Unidos no podrá desatar una guerra" contra Corea del Norte. "El botón nuclear siempre está sobre mi mesa", recordó."La parte continental de EEUU está dentro de nuestro alcance de ataque", ha recordado Kim Jong-un que, no obstante, enfatizó que "mientras que no haya agresión" contra su país, Pionyang "no tiene intenciones" de recurrir a las armas nucleares.La nueva ronda de tensiones entre Corea del Norte y EEUU estalló el pasado 29 de noviembre, después de casi tres meses de relativa tranquilidad. Ese día, Pionyang realizó el lanzamiento de su arma más poderosa hasta el momento : el misil balístico intercontinental Hwasong-15, que podría poner a la ciudad de Washington y toda la costa este del país norteamericano dentro de su alcance.Posibles negociaciones El líder norcoreano también ha asegurado que su país está listo para negociar con Corea del Sur , incluso en lo que se refiere a los próximos Juegos Olímpicos , que se desarrollarán en el territorio del vecino sureño. En este sentido, Kim Jong-un ha anunciado que Pionyang está dispuesto a enviar a su equipo nacional a esta competición deportiva internacional.