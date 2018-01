El Mapa de Riesgo Político de 2018 elaborado por la firma ORC Consultores alerta que Venezuela entrará en una etapa de caos, conflicto e hiperinflación que puede prolongarse hasta por dos años.En su análisis la firma alerta que el país se encamina al peor escenario posible , en parte porque "la población no tendrá las herramientas personales para afrontar los cambios intempestivos en los precios de bienes y servicios". Incluso desde la perspectiva empresarial se recomienda a las organizaciones privadas que afronten el periodo 2018-2019 desde la perspectiva que es mas importante la supervivencia, que el éxito de la empresa.Aunque la firma reconoce que el cambio político es posible a través de la elección presidencial, en su análisis se advierte que estos comicios pueden ser "manipulados en la fecha de la convocatoria, en la duración de la campaña, en la ingeniería electoral, en los candidatos que participan y en el ánimo de la gente para activarse políticamente, pero también en lo vulnerable de la población a través de los controles del aparato clientelar, de los comisarios políticos que están insertados en las comunidades y organizaciones públicas para el control político y social".Según el análisis de ORC Consultores el régimen de Nicolás Maduro necesita al menos de 3.000 millones de dólares para garantizarse el éxito de la maquinaria de control social que comenzó a implementar desde julio de 2016 para garantizarle, "al menos nominalmente, 6 años más a la Revolución Bolivariana".El Mapa de Riesgo Político de 2018 incluye el análisis de 60 variables, agrupadas en cuatro categorías: 1) Terrorismo, cambio político y violencia política; 2) Seguridad; 3) Económicos, Financieros y Regulatorios; y 4) Calidad de vida.Top del riesgo político en 2018En el caso de la categoría de terrorismo, cambio político y violencia política, el análisis de ORC Consultores sugiere que las tres variables a monitorear serán un posible estallido social a gran escala, aumento de las protestas por las cajas CLAP y la consolidación de una dictadura autoritaria.En esta categoría en el análisis de ORC se advierte que "no se puede dejar de prestar atención a las variables de la zona media de ocurrencia que pudieran tener mayor efecto en las organizaciones y en el desenvolvimiento de la población en el día a día, pero también en el juego de poder entre la oposición, el régimen y la ciudadanía en el medio tratando de sobrevivir a la crisis. Hoy el gran predictor será cuánto "tesoro" se reparte para la lealtad de las facciones al centro de poder, y cuánto de ese tesoro "cae" a la población.En el caso de la categoría de seguridad, las tres principales variables son el robo y el saqueo a camiones, los secuestros y la extorsión . En esta variable se advierte que los eventos sociales que marcaron el 2017 aumentaran significativamente durante 2018. En este sentido, se advierte que "una de las posibles consecuencias de procesos hiperinflacionarios, en los que la gente no puede procurarse los alimentos o debe emplear mucho tiempo en filas para poder comprarlos a precios controlados, es el probable aumento del delito, de personas robando a esas personas que lograron conseguir alimentos a precios controlados". En la categoría Económicos, Financieros y regulatorios las tres variables a monitorear durante 2018 serán la consolidación del mercado negro de alimentos, el aumento de la corrupción y los sobornos y la caída de la producción petrolera.En el caso de la categoría asociada a la calidad de vida , las variables a considerar serán la imposibilidad de acceder a la canasta básica, los cambios que introduzca la Asamblea Nacional Constituyente y la escasez de medicinas y alimentos. En el análisis se advierte que las variables de esta categoría son "las que pueden generar abruptamente procesos de conflicto político y social, además de ser determinantes para la activación del cambio político o de la continuidad del gobierno".ORC Para elaborar el Mapa de Riesgo Político de 2018, la firma ORC Consultores realizó entrevistas especializadas a CEO, presidentes de empresas, gerentes de alto nivel pertenecientes al sector bancario, académicos, presidentes de cámaras empresariales y comerciales binacionales, así como investigadores de políticas públicas.Solo 15% cree que la situación va a mejorarLa percepción que tienen los ciudadanos sobre el futuro inmediato no es distinta a la visión de los analistas. Según el último estudio de la firma Datincorp apenas 15% de los venezolanos creen que la situación va a mejorar en los próximos meses. De hecho, el optimismo sobre el futuro desapareció sostenidamente durante el segundo semestre de 2017. Durante el mes de julio 25% de los venezolanos aseguraban que la situación mejoraría en los próximos meses, para el mes de agosto este grupo cayó a 22% de la población para ubicarse en diciembre en 15%. Por otra parte, 14% de los ciudadanos se creen que la situación "va a seguir igual", mientras 64% esta convencido que empeorará.Solo quienes se dicen chavistas no son, mayoritariamente, pesimistas sobre el futuro. 66% de los independientes y 79% de los opositores creen que en los próximos meses la situación del país se va a continuar deteriorando; sin embargo esta opinión apenas la comparten 31% de quienes se dicen chavistas. En este segmento, 23% considera que la situación "seguirá igual" y 34% cree que va a mejorar.Según este estudio de Datincorp 59% de los ciudadanos asegura que tiene un familiar que ha emigrado a causa de la crisis, 50% de los ciudadanos se consideran de clase medio-baja, mientras 35% considera que ni el socialismo, ni el capitaismo resolverán la crisis. Por otra parte, 69% considera que la prioridad del Gobierno debe ser resolver la crisis económica. Para 32% la crisis se resuelve con una elección presidencial, mientras 33% cree que solo se resolverá mediante negociaciones. No obstante, 15% de la población apoyaría una intervención militar extranjera si con esta acción se soluciona la crisis.Este estudio se culminó el 17 de diciembre. Consistió en 1.009 entrevistas en hogares para un error muestral de +/- 3,1%.