/ Este 31 de diciembre muchos hijos de los famosos revolucionaron las redes sociales , al mostrar más de la cuenta en las fotos publicadas. Tal es el caso de la hija de la reina del pop Madonna, quien abrió sus brazos y dejó ver sus peludas axilas .Foto: Referencial Se trata de una imagen junto a Lourdes León , su primogénita . Aunque se las ve muy felices de compartir otro año más juntas, hubo un detalle que se llevó todo tipo de comentarios: las axilas de la joven de 21 años.Desde hace tiempo, Lola aseguró que estaba en contra de la depilación . Ella quiere verse lo más natural posible para reivindicar que las mujer es no tienen por qué estar sin vello si no lo desean.Aunque su iniciativa es muy buena, a muchas personas no les pareció lo mismo. Por eso la criticaron y la trataron de cochina y desprolija . Posteriormente la invitaron a tener una cita el agua y el jabón, para después utilizar la afeitadora.Con información de La ViolaFoto: Twitter Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi