La Ciencia se basa, fundamentalmente, en: desvelar, descubrir, encontrar, captar, percibir…una realidad que está oculta, tras las apariencias de los hechos, acontecimientos, situaciones, circunstancias, eventos y, en definitiva, más allá de la fenomenología de la vida cotidiana. Lo oculto se hace, de este modo: visible, claro, transparente e inobjetable.Por eso, [email protected] cientí [email protected] : investigan, indagan, averiguan, hurgan, buscan, analizan, remueven, profundizan y van más allá de lo aparente.Hay verdades que se esconden y están atesoradas – como "joyas de la corona" – en el lugar menos esperado. Sólo leyendo entre líneas y buscando más allá de lo "visible", logramos dar con lo "invisible" que explica lo que es evidente y palpable. Por eso, los efectos de lo que hoy vivimos en el país, se lo achacamos a lo más inmediato: Maduro Así las cosas, en la historia de la humanidad han existido, innumerables, oportunidades en las que grandes descubrimientos e incluso, grandes inventos, se han hecho por: "casualidad", azar, intuición o porque son reveladas a través de los sueños. El descubrimiento de la penicilina y las agujas de las máquinas de coser, son dos ejemplos de lo que comentamos. Seguramente, a [email protected] de ustedes les ha ocurrido. Incluso, seguramente, [email protected] nos levantamos a escribir la "idea" que nos ha surgido, antes de que se nos olvide. Los sueños ayudan ¿O no es así? Claro, no siempre.Dicen que esto pudiera ser porque el inconsciente trabaja y después del proceso de "incubación" viene la "iluminación" o porque es la manera como nos conectamos con fuerzas o seres de otros planetas, universos o dimensiones, que nos "dictan" o "indican" la respuesta. Son como "voces interiores" que no sabemos si son nuestras o vienen del "exterior".¡EUREKA!: HE DESCUBIERTO ALGO Y QUIERO COMPARTIRLOLo cierto es que en diciembre de 1998, hace cerca de 20 años, tuve un revelador sueño: El pentágono – y por tanto el número cinco (5) – sería la figura geométrica que regiría el proceso que iniciaría el comandante Chávez a partir del 02/02/1999, cuando fue juramentado. Por cierto: 2+2+1+9+9+9 es 32, es decir: 5. Acabo de descubrirlo, mientras escribo.Deslumbrado – como tal vez le sucedió a Arquímedes, cuando dicen que salió desnudo de la bañera en la que tuvo su inesperada revelación por el empuje del agua que lo impulsó a gritar la famosa expresión ¡Eureka! – inmediatamente compartí ese "descubrimiento revelado", a través de un sueño, con quienes formábamos parte de la Comisión Presidencial: Ronald Blanco La Cruz, Edgard Hernández Beherems, Ramón Moreno e Iván Freitez. "Creemos una red, de redes sociales pentagonales, a partir de nosotros" , les insistí, en una mesa sentados al lado de la piscina del Circulo Militar en Caracas. No me hicieron caso. Se echaron a reír. Este Hugo, es más loco que el otro, exclamaron casi al unísono. Me sentí ofendido y defraudado. No pasó nada. Más tarde, se lo comenté a Julio Montes y a Jackeline Farías, en Fuerte Tiuna, cuando diseñábamos el Plan Bolívar 2000 y posteriormente a Reyes Reyes, William Fariñas y a Wilmar Castro Soteldo, cuando creábamos el Ministerio de Infraestructura. Sólo logré que me pusieran un remoquete al presentarme " Aquí está , Hugo el pentagonal", como solían referirse, algunos de ellos, en tono satírico.LA REALIDAD ME DIO LA RAZÓN Y CONFIRMÓ MI SUEÑOEn uno de mis libros – el quinto de ellos – "Los 5 combustibles de la Revolución" (2007), lo comenté por primera vez, cuando señalé"Y, ¿Por qué cinco combustibles?" e inmediatamente respondí:"Porque cinco, como el pentágono norteamericano o la figura geométrica que forma una estrella de mar, es el número cabalístico de la revolución bolivariana. Estoy convencido de esto, desde hace mucho tiempo. Cinco, porque estamos decididos a triunfar: pacífica, acelerada, integral, equilibrada y proporcionalmente. Cinco, como el de la V República, los cinco poderes constituidos y las cinco naciones que ayudó a liberar Bolívar. Cinco, son los combustibles no contaminantes que recomendamos a quienes se les ha asignado la elevada responsabilidad de prender, salvaguardar y mantener ajustados estos cinco motores…"Ver: www.aporrea.org/ideologia/a29880.htmlMencionamos: las 5 naciones liberadas por Bolívar (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela ), la V República que nació en 1999, el Movimiento V República que surgió como partido; los 5 poderes del país (Ejecutivo, Legislativo, Judicial Electoral y Moral) y luego surgieron los 5 macro equilibrios del Plan de Desarrollo (Político, Social, Económico, Territorial y Mundial) y así pudiéramos enumerar importantes logros e iniciativas del proceso liderado por el Presidente Chávez, en los que el número 5 y la figura pentagonal gobernó el proceso. Ahora bien:SOÑÉ: LA P GOBERNARÁ ESTE CICLO QUE RECIÉN COMIENZALa P que regirá este nuevo ciclo, que se inició en el 2017, será la P en sentido P ositivo de: P residente, P adre, P arir, P oder, P articipación, P rotagonismo, P artido P olítico, P lan y P lanificación, P rogramas y P royectos, P OLÍTICA, P rioridades, P roblemas, P ensamientos P ositivos, P ETRO, P etróleo, P aís, P atria, P osibilidades, P otencia, P rospectiva, P royección y la P de la P az, entre otras. Ya profundizaremos, luego, sobre el particular. Para no extenderme mucho, como es mi compromiso –autocrítico y crítico – hoy, sólo quiero terminar con esta P ropuesta:POR un PLAN de la PATRIA PARTICIPATIVO POR PROBLEMAS PRIORITARIOS, PUES: PRIMERO lo PRIMERO.Señor Presidente, Nicolás Maduro Moro, usted acaba, nuevamente, de dar en el blanco: nos ha invitado, para este fin de semana, a P articipar para elaborar el P lan de la P atria, en base al presentado por Chávez y convertido en Ley y en atención a las nuevas circunstancias del país.Sólo voy a darle, por ahora, una precisa sugerencia, si me lo permite:Instruya, por favor, que se oriente la elaboración del Plan usando el método de la P lanificación Estratégica Situacional o Método P ES, según el cual debe comenzarse por identificarse y seleccionarse los P roblemas P rioritarios, por parte de las comunidades e instituciones del Estado, en un proceso P articipativo y P rotagónico. P rimero lo P rimero: P riorizar los P roblemas, antes de P riorizar los P royectos. Recuerden ustedes lo que hemos indicado, otras veces, parodiando al Maestro Carlos Matus:"Ningún gobierno es mejor que la identificación, selección y priorización que hace de sus P roblemas P rioritarios" Ojo: No, de sus P royectos.Continuaremos, ampliando y profundizando, sobre este tema, en nuestros próximos artículos. Nos sentimos con conocimiento, experiencia y experticia suficiente, para poder opinar y sugerir ideas para que no perdamos ese importante esfuerzo colectivo al que usted nos ha convocado con acierto, humildad y animado en salir de este momento difícil para la P atria. Y no tenga usted dudas: ¡Saldremos victoriosos!Feliz, venturoso y, sobre todo, P róspero año nuevo 2018 a [email protected]

