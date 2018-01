1.-El presidente Nicolás Maduro Moros anunció: Gobierno comenzará a discutir Plan de la Patria 2019-2025. Por: Aporrea.org | Lunes, 01/01/2018 12:47 AM.2.-De un párrafo señala : " Venezuela tienen una formula mágica con tres componentes: El amor, el amor a la patria, el amor a Dios, a nuestros hijos, nietos, a la comunidad, a la historia y al derecho al futuro. (…)".De lo que sientes1.-No dudo que los tres componentes expresan tus sentimientos, pero yo tomo una partecita de ese amor: "(…) a nuestros hijos, nietos, a la comunidad, (…)".2.-Entonces, por ellos es que te solicito que anuncies un gobierno o junta de transición.Del primer trimestre de la incertidumbre1.-Tu optimismo contrasta con el de [email protected] [email protected] en una gran mayoría, estamos [email protected] , y sabemos ya lo que podría ocurrir en ese lapso. No voy a entrar en detalles porque sería doloroso.2.-Tus declaraciones públicas confunden, por lo menos a mí, porque me da la impresión, que tu optimismo, para mí exagerado, es porque no estás enterado realmente de lo que está pasando en el país. Ya lo he dicho en un trabajo publicado con la colaboración de Aporrea.org.3.-No esperes a que comiencen a suceder cosas, para que entonces tomes la decisión que te solicito. Lo único que te puedo manifestar es que sería positiva para el pueblo y para ti y tus seguidores en ese pueblo. Es una cuestión de reflexionar y actuar con justicia.De una simple lógica para tu reflexión1.-Nicolás, el Vicepresidente declaró que tú irás a la reelección. Te digo: En cualquier lapso serías derrotado por un "pase de facturas". Son muchas las que le debe tu gobierno a la mayoría del Pueblo Soberano: Ha sido demasiado engañado; y este ya no es pendejo, Chávez lo enseñó a no serlo; y menos con el complejo y acción colectiva del "autocastigo" o "masoquismo" para votar por tu nuevo período en el Palacio de Miraflores.2.-En cualquier contienda, Rafael Ramírez Carreño (Rafael)), a quien ustedes le tienen pavor, los derrotaría avasalladoramente. Actualmente en el país no existe una figura más preparada y capacitada para ocupar la presidencia de la República; y ustedes lo saben. De nada valdría el ataque de [email protected] rabos e' paja contra él. "El que no la debe, no la teme". Y también ustedes saben que jurídicamente está muy bien asesorado. Y tengan presente qué "Rondón no ha peleado todavía". Y tiene un respaldo o back-up electrónico con los registros de sus actuaciones y la de " [email protected] ". Sus artículos publicados por Aporrea.org son impactantes.3.-Por eso te conviene alentar un lapso de transición. Tú y tu corriente seguidora (oposición democrática), en "sana paz" harían sus congresos de reflexión para mejorar. Desde luego, los corruptos, con pruebas, serían sometidos al imperio de las leyes.

