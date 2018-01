Empecé el anterior artículo con la siguiente frase: " Son muy raras las veces que apoyo públicamente las inquietudes de lectores que no conozco …" Ver: ¡Chávez jamás hubiera permitido esto, jamás! La razón principal por la cual no lo hago es porque cada vez que lo he hecho --- de exponer ciertas inquietudes de los lectores que no conozco --- hay un montón de otros lectores, siempre opositores (antichavistas) que me mandan un montón de insultos, comentarios y quejas que no tienen nada que ver con el tema que expuse. Por ejemplo, en el artículo anterior (link arriba) expuse públicamente las inquietudes de un lector sobre la indiferencia, indolencia, abusos de poder, corrupción y extorsión practicada por funcionarios corruptos del SAIME (para renovar pasaportes y visas) y de las embajadas/consulados venezolanos en el extranjero … … y eso lo hice sabiendo perfectamente que al abrir mi gran boca pongo mi propia vida en grave riesgo --- y no las de los afectados --- ya que yo sé muy bien que esas cosas son controladas por mafias muy poderosas dentro de la inmensa maquinaria del gobierno, especialmente cuando el gobierno de turno, como el de Maduro , no es capaz de manejar los controles respectivos (Chávez tenia un bastante buen control sobre esos controles). Ahora, mientras que yo pongo en riesgo mi propia vida para tratar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos afectados negativamente por esas mafias --- la mayoría opositores al chavismo ---, de repente, cada vez que lo hago, empiezo a recibir cartas de opositores donde empiezan a hablarme de que esa corrupción y gangsterismo gubernamental es culpa de Chávez y de su "régimen" comunista, dictatorial, cubano, etc., y que por eso este país está así, hecho un desastre, porque Chávez hizo eso, o eso, o tal otra cosa, bla, bla, bla … … y qué YO tengo que reconocerlo. ¿Ah? ¿Cómo? Yo no sé en qué mundo viven esos opositores. Si les cae lluvia en la cabeza, la culpa es de Chávez. Si las cosas van mal en un consulado, la culpa es de Chávez. Si el gobierno de Maduro pierde el control sobre el SAIME, la culpa es de Chávez. Si en el artículo yo digo que Chávez los apoyaría --- "Chávez jamás hubiera permitido eso" ---, la culpa todavía es de Chávez porque en el 2012 él mandó a cerrar administrativamente el consulado en Miami en retaliación por una acción del gobierno de EEUU en contra de una funcionaria del gobierno de Venezuela . Ver: http://www.abc.es/20120114/internacional/abci-chavez-embajada-venezuela-miami-201201140156.html ¡Eso fue hace seis años! ¿Y Chávez está muerto desde hace casi cinco años! Cooo … Seguro que si un día no se les para el _______, o cuando se les caigan los senos hasta las rodillas, eso también será culpa de Chávez, muerto o vivo … … ¿o tal vez no saben que Chávez murió? Cooo … Voy a repetirlo otra vez, a todos los lectores opositores que utilizan y tuercen mis palabras para amontonar sus paranoicas quejas contra Chávez, y tratar de amontonarlas sobre mí, pensando que ahora --- ya que el país está hecho desastre --- yo los apoyaré, olvídense, nunca los apoyaré en sus fantasías y delusiones … … y que se abstengan de escribirme. Definición de delusión: El diccionario de la Real Academia Española (RAE) menciona al término delusión como sinónimo de ilusión: una imagen o una idea que una persona construye en su mente, sin correspondencia con la realidad. … Aunque la noción suele entenderse como ilusión, en concreto alude aquello que resulta delirante o ilusorio. Además sugiero que cuando algo les moleste, cuando ustedes se encuentren frente a esos abusos de corrupción y extorsión de esas malditas mafias, bueno, que sean ustedes mismos que expongan públicamente esas actuaciones criminales, que sean ustedes mismos que pongan sus vidas en grave riesgo, y no yo. Desagradecidos.

