No, Rafael Ramírez, no. Maduro vino a gobernarnos por imposición de Chávez y después del pueblo por mayoría y, tú también fuiste una mala imposición de Chávez, y después en la ONU, que no sé por qué fuiste a parar allí por imposición de Maduro , y estabas de lo más tranquilo, orgulloso de tu valentía de presidente de Pdvsa, holgado de satisfacciones, sagaz por tu astucia de abanderado pueblerino, locuaz por servicios a la Patria de Bolívar tu héroe, pensando quizás que eras uno de los intocables como un inmaculado protector de Venezuela y de su socialismo que estás tan pobre como nosotros de antes de como llegaste a Pdvsa y ahora, después que saliste, hecho todo un caballero inglés millonario de nobleza, y no de dólares. Quien fundó una oficina en Viena, para vigilar y regular los precios del petróleo -tremenda idea- como un legendario habitante del Olimpo por ser hijo del comandante Chávez, que con sólo alabarlo y beatificarlo de necedades puritanas creías que, te ibas a salvar y escapar del "factor K" bien estructurado como fue descubierto, él que consistió para desfalcar ardilosamente la empresa que Chávez te confió cuando eras un pelabolas dentro de la revolución que has sido descubierto años después de la urgida trama, bien tonificada y, ahora vigilada por otro pelabolas de tu tiempo como "Kabul" nombre de un poeta incauto que busca méritos como fiscal, no se prestó como sí los hizo Luisa Ortega de dejarte pasar tu desliz de lo ajeno, que bien asesorado dieron con el desenredo de la tramoya de un matemático, y de tu personal de la oficina en Viena, de donde usaron la subvaloración de los precios del crudo venezolano, para desfalcar a la nación por la impensable suma de casi cinco mil millones de dólares, y con eso ayudaste a lo que en tu artículo le criticas, queriendo destrozar sin piedad de chavista a Maduro , y de poner al pueblo a pasar hambre sin medicinas y, escarbando en los potes de basuras de tu empeño de hacerte rico, ¿qué no se hubiera comprado que hoy valorizara al pueblo pobre? Que si Chávez lo supiera, todavía estarías corriendo a ver dónde te ibas a meter por tu traición de aprovechador bien acomodado en el exterior, sin querer venir a Venezuela a dar la cara, por tu nombre, por tu "honor" y tu "reputación", ¿y, mediante qué te lo ganaste Ramírez?Te aprovechaste del título de un artículo que hace días atrás un Guanipa, lo utilizó para desarrollar sus críticas contra Maduro en Panorama, tal cual salió el tuyo, y lo que observo es que el tuyo es de contenido para una página completa que no creo que ese medio te está dando las facilidades, para que te expreses tan vilmente del gobierno de Maduro a sabiendas del daño patrimonial que le causaste a la empresa y a la nación que es lo que interesa, porque relatar lo que pasa en Venezuela no veo tu aporte ni tu beneficio al proceso revolucionario, aunque para ti desde hace mucho tiempo con la mentalidad que tienes dejaste de ser revolucionario como socialista, y en cambio Maduro de error tras error sigue dando la cara por este pueblo que ha perdido el condominio de la honradez y se ha transformado en un provocador silencioso y hasta inocente de tantas arbitrariedades que se cometen a diario con los precios de los productos que salen al mercado y hasta se prestan de bachaqueros y de sujeto pasivo a activos cuando se van a Colombia a vender nuestra moneda y nuestros alimentos y todo lo que tiene que ver con la dinámica de los mercados de víveres entre otros, lo que han logrado que sean los colombianos quienes tienen el mayor tráfico no ya de drogas, sino son también quienes comercializan en todo el mundo con la moneda venezolana a su cambio, es decir, si usted va a la Argentina, a Chile, a Uruguay, a Perú, a Miami y quiere transformar la moneda de ese país en bolívares, tenga por seguro que le va a responder para el cambio un colombiano, por el medio que sea, y el venezolano se presta a vender su moneda para el gran negocio de esos hijos de putas, que después de contaminar el mundo con sus drogas, ahora desguazan nuestro país a su manera con la complicidad de tanto desgraciado que se presta en meterse en ese círculo vicioso en que hemos caído y, hoy viene Rafael Ramírez a santiguarnos de simplezas como un protector más del chavismo, que gracias a Chávez ese conjunto de personas quedaron sembrados y ahora como ricos, salen con su cara bien lavada a refutar y soltar las ligerezas más impunes que cualquier ser humano ayudado por el fenómeno Chávez quiera dárselas de ruiseñor criticón, como si este fuera un pueblo pendejo atrapa nimiedades que, después que ellos se han dado la gran vida a través del socialismo de Chávez, no caben dentro del socialismo de Maduro , unos por corruptos y otros por inservibles desgastados moral como intelectualmente, que por hablar cuatro pendejadas se creen con el derecho de ser un asociado permanente del parasitario Estado.Claro que Ramírez es arte y parte del desastre que hoy estamos viviendo en el país, y como salvador de esta Patria como chavista alabancioso, pidiendo compasión de sus compañeros que todavía no se han prestado a jugarle sucio al país, que se han desatendidos de él, que está bien lejos de decirnos cómo fue qué se hizo el gran empresario como millonario que es y, así como pide rectificación de Maduro , porque no se viene a Venezuela a enfrentar lo que tiene que enfrentar, porque lo que hoy dice de Maduro , ayer lo pudo haber dicho de Chávez, y aunque no lo ha hecho, dudo de su honestidad de hombre de bien y, que se mire en la cantidad de presos estafadores que "Kabul" sigue hurgando en ese foso de tramposos y entreguistas que vendieron el patrimonio de una compañía al mejor postor sin de ellos como ejecutivos.Ramírez, recuerda que el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela, y Maduro no debe descender más bajo que él y dejarlo que se cocine en su propio salsa, que el tiempo lo dirá y que haga honor, porque Chávez lo escogió a él y no a Rafael Ramírez como candidato del chavismo, que hoy se nos vende como la coca cola del desierto sin coca y, si Maduro como él dice, está asesinando la revolución, dónde carajo, estaba él metido que no salió a salvarla a tiempo en vez de estar metido dentro del "factor K" de su poder, y otra cosa demuestra que Maduro no puede hacer con este país, lo que tú no supiste hacer en Pdvsa cuando te asociaste y formaste tu círculo de corruptos dentro de ella, ¿o es mentira? Y lo que están presos por "Kabul" y, dime una vaina Rafael Ramírez: ¿si el pueblo está en una situación inimaginable de sufrimiento y humillación? ¿Por qué tú no lo estás, o es qué acaso tú no eres hijo del pueblo o, tú eres una verga de triana de otro mundo? Diferente y con más privilegios que los demás. Da la cara o vas a quedar como quedó la exfiscal LOD, hecha una porquería que ya nadie se acuerda de ella.Salud, Rafael Ramírez, disfruta que muy bien lo hiciste, pero el poeta "Kabul" te jodió. Y para la próxima vez que escribas deja de acentuar fe y esto, que no se acentúan ¿si? A no ser que tu cultura de escritor sea solapada, tú me entiendes. Y si crees que te ganaste el perdón de Dios queriendo barrer el piso político de Maduro con tus artículos, agarrado a Chávez, estás pelando, hasta que no lo demuestres aquí en Venezuela . Así que no te escondas, que lo cobarde quita lo valiente.

Sarkis Mohsen

