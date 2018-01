Un adolescente de 16 años fue puesto bajo custodia de la policía, tras ser acusado de haber asesinado a sus padres, a su hermana y a otro familiar dentro de la residencia familiar.La información fue suministrada por anunció el fiscal del condado de Monmouth, Christopher J. Gramiccioni, quien indicó que se encontraron los cuerpos sin vida de los el padre del sospechoso, Steven Kologi, de 44 años; Linda Kologi, 45; Brittanny Kologi, 18; y de una partiente de 70 años que respondía al nombre de Mary Schultz.>> Transexuales podrían ingresar al Ejército de EE.UU.El adolescente, que no presenta antecedentes penales, está siendo investigado bajo la hipótesis de que usó un rifle semiautomático para matar a las cuatro víctimas.El homicidio múltiple se produjo en la localidad de Long Branch en la costa del Atlántico cerca de las 23:43, hora local del pasado domingo 31 de diciembre.Los agentes de la policía se apersonaron al lugar de los hechos luego de recibir una llamada al 911 que denunciaba la detonación de un arma de fuego.>> Los ricos de fiesta: Reforma fiscal de Trump entra en vigenciaUPDATE: Video of the Long Branch shooting scene. pic.twitter.com/TVJDTn7Da7— The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) 1 de enero de 2018

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Register-Pajaronian Watsonville //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi