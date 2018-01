A finales de 2016, Wang Jianlin, el presidente de Dalian Wanda (el grupo de bienes, venta al por menor y entretenimiento) manifestó en The Hollywood Reporter, la revista de culto del sector cinematográfico, su interés por invertir en los seis principales estudios de cine con la intención de adquirir uno más tarde.Wanda gastó 2.600 millones de dólares en la cadena de televisión AMC y 3.500 millones de dólares en Legendary Entertainment, la compañía detrás de películas como Godzilla y Pacific Rim. Estos acuerdos formaron parte de una serie de inversiones que realizaron las empresas chinas en el sector estadounidense del entretenimiento y que fueron impulsadas por el presidente Xi Jinping para cambiar la imagen del país. Sin embargo, doce meses después, Wang y sus compatriotas se están retirando de Hollywood debido a las duras medidas de China contra la salida de capital. El acuerdo de financiación a tres años y por valor de mil millones de dólares de Paramount Pictures con Huahua Media, un grupo de entretenimiento chino, se ha retirado por "los recientes cambios en la política de inversión extranjera china", según declaró el estudio propiedad de Viacom. Wanda también ha descartado adquirir por mil millones de dólares Dick Clark Productions, la firma que produce los Globos de Oro.A pesar de los recientes cambios políticos, la influencia de China en Hollywood ha aumentado en la última década. Este desarrollo se refleja en el tamaño del mercado cinematográfico de China , que ha crecido rápidamente en concordancia con la urbanización del país, según el consejero delegado de IMAX, Richard Gelfond. El grupo de salas de cine cuenta con 482 pantallas en China Gelfond destaca el tamaño del mercado hace 15 años cuando China era "una ínfima parte de la taquilla internacional" y, ahora, compite con EEUU, el mayor mercado cinematográfico del mundo. Según la consultora EntGroup, en la última década la recaudación en taquilla de China aumentó de media un 35% al año, aunque en 2016 el crecimiento se redujo al 3,5%, generando 45.300 millones de yuanes (cerca de 7.000 millones de dólares), y se prevé que vuelva a caer este año. Por el contrario, la taquilla norteamericana recaudó cerca de 11.400 millones de dólares en 2016.Los productores de Hollywood no quieren ser víctimas de la censura del país y que se niegue a sus películas el acceso a un mercado tan grande. Los grandes estudios, como Walt Disney, Warner Brothers, Universal y Sony Pictures, ruedan películas que muestran una imagen positiva de China y de los personajes chinos. En la actualidad, muchas de las grandes producciones de EEUU cuentan con estrellas de cine chinas, aunque a menudo en papeles secundarios.Las películas de ciencia ficción de Hollywood representan cada vez más una relación de armonía y cooperación entre China y EEUU, a pesar de las tensiones geopolíticas entre los dos países. Algunos actores que han protagonizado películas ofensivas para China han descubierto que otros de sus trabajos no se proyectan en el gigante asiático. A Brad Pitt se le prohibió supuestamente la entrada a China por su película de 1997 Siete años en el Tíbet, aunque parece que esta prohibición se levantó en 2014, cuando visitó el país con Angelina Jolie.Las compañías chinas han intentado usar sus inversiones para cambiar estas percepciones, aunque los resultados han sido más dispares. La estrategia de Wanda de unir la producción de contenido, gracias a la compra de Legendary, con la distribución de AMC no parece que haya dado sus frutos. La compañía china gastó 150 millones de dólares en la producción de La gran muralla, una epopeya fantástica protagonizada por Matt Damon sobre unas hordas de monstruos que llegan a la antigua China . A pesar de que la película tuvo resultados bastante favorables en China , fracasó en EEUU. Según opina Gelfond, la asociación de AMC con Legendary "puede que haya disuadido" a las cadenas de cine estadounidenses rivales a "impulsar" la película "tanto como deberían".La influencia diplomática de China en Hollywood hizo que se forjasen nuevas alianzas con socios estadounidenses. Sin embargo, no todos estos acuerdos han salido bien parados. Universal Pictures está en vías de deshacerse de su partición del 45% en Oriental DreamWorks, que heredó tras adquirir DreamWorks Animation en 2016 por 3.800 millones de dólares, debido a sus discrepancias con uno de los principales inversores de la compañía, Li Ruigang, el empresario de medios de comunicación detrás del fondo China Media Capital.Dos directivos de la industria afirman que Pekín ha presionado a Wanda para que reduzca su exposición al cine y venda AMC. La compañía no ha declarado nada al respecto, pero AMC ha confirmado recientemente que ha estado negociando con varios compradores potenciales. A pesar de todo, Jeffrey Katzenberg, el exconsejero delegado de DreamWorks Animation y clave en la formación de Oriental Dreamworks, cree que Hollywood se esforzará por formar parte del creciente mercado interior chino, que "seguramente se convertirá en el principal mercado cinematográfico del mundo".

