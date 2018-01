Las matriculaciones crecen un 6,2% en diciembre hasta 103.000 unidades. El canal de particulares gana un 4,3% y el de las empresas más de un 10%. Los turismos diésel retroceden un 8%.La marca Renault y el modelo Seat León repitieron en 2017 como los líderes del mercado español. La enseña francesa ha sido la única que ha superado las 100.000 unidades vendidas de turismos. El Seat León, hecho en la planta que la marca española tiene en Martorell, vuelve a ser el líder del mercado por delante de su hermano pequeño, el Seat Ibiza, que también se ensambla en la factoría barcelonesa.El Grupo Volkswagen es el fabricante que más turismos vendió en España. Si se unen sus principales marcas (Volkswagen, Seat, Audi, Skoda y Porsche ) totaliza 266.353 unidades; mientras que Grupo PSA sería el segundo consorcio, según AutoInfor, ya que con sus tres marcas, Peugeot, Citroën y DS, junto a la nueva adquisición de la alemana Opel sumaría más de 243.000 ventas.Dentro de los 10 modelos más vendidos destaca el Nissan Qashqai como único todocamino y cuyas ventas suponen el 46% del acumulado de la marca japonesa en España en 2017. Por otro lado, el Sandero de Dacia asciende un puesto con respecto a 2016 entre los más vendidos. Tesla, la marca de eléctricos 'premium', creció un 600% hasta 387 unidades.Buen año Buen cierre del año para el mercado de turismos y todoterrenos en España. Las matriculaciones crecieron un 7,6% durante el año pasado para cerrar con 1.235.594 unidades, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por la consultora AutoInfor. Diciembre cerró con 102.943 ventas y un alza del 6,2% con respecto al mismo mes de 2016.A pesar de que el crecimiento del mercado está por debajo de los dos dígitos obtenidos en 2016, las cifras finales mejoran la previsión de comienzo de año del sector que auguraba un incremento del 5%. La crisis en Cataluña y la incertidumbre que ha generado no ha pasado factura al sector e incluso, Seat, una de las marcas en el ojo del huracán, ha colocado al León y al Ibiza como los dos modelos más vendidos en el año (ver infografía adjunta).Un crecimiento además que ha sido natural, sin ningún tipo de estímulo en forma de ayudas públicas a la compra de vehículos, ya que durante 2017 el Gobierno no ha reeditado los planes Pive. Ahora bien, el parque móvil continúa siendo uno de los más viejos de Europa con casi 12 años media de antigüedad. Hasta noviembre, las bajas de vehículos retirados de la circulación incluso se habían reducido un 1% hasta las 604.000 unidades.El tradicional esprint de final de año ha sido fructífero para el sector. En la última semana del año se matricularon 40.129 turismos y todoterrenos, lo que se traduce en el 39% de las ventas de diciembre. Los concesionarios aprovechan esta última semana para colocar el mayor número de operaciones posible en aras de llegar al cupo de unidades acordado con su marca proveedora.De hecho, el canal particular ha sido el de más peso en el conjunto del año con 647.844 unidades, con un incremento del 4,3%. Estas son las ventas que más rentabilidad dejan a los concesionarios y para que el mercado goce de buena salud deberían suponer el 55% del total, pero los particulares coparon el 52% de las compras en 2017.El tirón de las empresas La positiva marcha del turismo, que alcanzará otro récord de visitantes superando los 80 millones de visitantes en 2017, ha hecho que las empresas de alquiler de vehículos adquirieran 225.070 turismos, lo que se tradujo en un alza del 9,2%. La buena marcha de la economía provocó que el canal empresas también creciera un 10,5% hasta las 362.000 unidades.En este sentido hay que destacar que las empresas de alquiler con conductor, las que operan con Uber y Cabify compraron 1.882 vehículos.En cuanto al tipo de carburante, según los datos de la DGT se matricularon 626.371 coches de gasolina -incluyendo los vehículos híbridos cuyo motor de combustión se alimenta de gasolina-, lo que supone un alza del 27%. Los diésel, demonizados por los gobernantes de las principales ciudades como Madrid y Barcelona , cayeron un 7,8% hasta las 602.318 unidades. Así los vehículos de gasolina superan a los diésel en el global con el 50,6% del total.Por su parte, los vehículos eléctricos crecieron casi un 94% hasta las 6.972 unidades. A pesar de que en diciembre se han ejecutado los 20 millones de euros de ayudas a la compra de vehículos alternativos del Plan Movalt, los turismos eléctricos todavía suponen sólo el 0,56% del mercado total.

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Tehachapi News Tehachapi //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi