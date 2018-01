/ El 2017 significó para Venezuela un periodo que estremeció columnas sociales, políticas, económicas internacionales , fue un tiempo de protestas antigubernamentales que dejaron 120 muertos , elecciones ganadas por el oficialismo y calificadas de fraudulentas por la oposición venezolana, organizaciones mundiales y otros países , con un cierre de una hiperinflación nunca vivida.También te puede interesar: Conozca los desastres y catástrofes más devastadores del 2017El año que está por concluir no ha estado exento de sucesos en Venezuela : hiperinflación, devaluación, protestas, represión, criminalidad, sanciones internacionales, crisis política, elecciones , entre otros tantos. A continuación se presentará la lista de los 10 hechos más importantes que marcaron en 2017 la vida de los venezolanos, según el Diario de las Américas.1) ¿Dónde está Nicolás Maduro ? La mayoría opositora de la Asamblea Nacional declaró el 9 de enero el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro , basándose en el artículo 233 de la Constitución. La bancada de la Unidad argumentó que procedía el abandono del cargo porque Maduro no estaba cumpliendo con sus funciones.2) Dos bombas contra el Parlamento. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dio en marzo la estocada final al Parlamento al publicar el 29 de marzo los fallos 155 y 156, que no solo fulminaron la inmunidad parlamentaria, en la práctica disolvieron el Poder Legislativo.3) Luisa Ortega Díaz sorprendió al país el 31 de marzo al denunciar la ruptura del orden constitucional perpetrada por el Tribunal Supremo de Justicia al asumir las competencias del Parlamento. Aquella crítica terminó costándole el cargo y el exilio tanto a ella como a su pareja , el diputado chavista Germán Ferrer , quienes huyeron del país.4) La brutal represión desplegada por el gobierno contra manifestantes durante las protestas que se desarrollaron entre abril y julio de este año arrojó un saldo de más de 130 muertos y varios lesionados y detenidos.5) Consulta sin destino. Declarada en desobediencia civil, la oposición venezolana celebró una consulta popular el 16 de julio que buscaba rechazar la instalación de la asamblea nacional constituyente (ANC) convocada por Maduro , demandar a la Fuerza Armada su apoyo al Parlamento y sentar las bases de un gobierno de unidad nacional.6) La elección de la ANC, el 30 de julio. El Consejo Nacional Electoral anunció que más de 8 millones de venezolanos participaron en estos comicios. Antonio Mugica, director de Smartmatic -corporación encargada del voto automatizado -, dijo: "No podemos garantizar los resultados de la constituyente. Creemos que la data para la elección fue manipulada" .7) El presidente Donald Trump impuso el 25 de agosto sanciones financieras al gobierno venezolano , las cuales prohibieron las transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno y su compañía petrolera estatal (Pdvsa). También prohíbe las transacciones con ciertos bonos existentes que pertenecen al sector público venezolano , así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela 8) El chavismo se impuso en las elecciones regionales del 15 de octubre. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) conquistó 17 estados por el voto popular. Luego, Juan Pablo Guanipa fue destituido por no juramentarse ante la ANC y, al repetirse la elección para el cargo, el candidato oficialista Omar Prieto resultó electo. De esta manera, la oposición quedó con Mérida, Táchira, Anzoátegui y Nueva Esparta , todas alcanzadas por Acción Democrática.9) Tarek William Saab, fiscal general de la República, anunció el 30 de noviembre las detenciones del ex ministro de Petróleo Eulogio del Pino y del ex presidente de Petróleo s de Venezuela Nelson Martínez , en un operativo anticorrupción sin precedentes en la historia de la industria petrolera del país. Detrás de Del Pino y Martínez cayó Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez , ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. En total el Ministerio Público ha detenido a 65 gerentes de Pdvsa en lo que va de año.10) El año 2017 cierra como 2016: a la expectativa de lo que pueda ocurrir con la negociación del gobierno y la oposición. La última reunión de 2017 se llevó a cabo en República Dominicana el 15 de diciembre y concluyó con la promesa de que las partes se encontrarán otra vez entre el 11 y el 12 de enero para presentar resultados concretos.Fuente: El NacionalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi