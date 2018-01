/ La cadena de restaurantes Hard Rock Café incluyeron a la banda Caramelos de Cianuro , en la decoración de su sede en Managua, Nicaragua , donde estarán exhibidos los trajes que la agrupación utilizó para la portada y gira de su disco “8”, estrenado en 2015 , dichos atuendos son de color azul, y son parecidos a los de un astronautas.También te puede interesar: Película Star Wars "The Last Jedi" arrasa en la taquilla“Es un momento muy especial para la banda. Nos sentimos honrados de ser parte de la familia Hard Rock, compartiendo espacio junto a tan importantes figuras de la música” , afirmó René Márquez , manager de la banda.Asimismo, adelantó que este no será el único Hard Rock Café , por lo que comentó, que pronto se conocerá el resto de las locaciones donde Caramelos de Cianuro compartirá piezas de sus más de 25 años de historia.Este grupo de artistas consagrados, integrado por Azier Cazalis (vocalista y bajista), Pavel Tello, Miguel González (Guitarrista) y Dario Adames , están emocionados por este gran logro y reconocimiento.También te puede interesar: Conozca los teléfonos que no serán compatibles con Whatsapp en 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi