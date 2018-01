TEHERÁN.-Las protestas contra el coste de la vida en Irán continúan por quinto día consecutivo y ya se han cobrado la vida de diez personas mientras que otras 300 han sido detenidas a pesar de los llamamientos a la calma del presidente iraní, Hasán Rohaní, y de que se restringiera la actividad de las redes sociales Rohaní dijo hoy que los enemigos de Irán azuzaron a ciertos grupos para promover incidentes porque no toleran los "éxitos" que Irán ha obtenido con el acuerdo nuclear suscrito en julio de 2015 con el G5+1 y en sus medidas contra el terrorismo en la región.El presidente iraní reitero el derecho del pueblo a criticar y protestar pero afirmó que "hay que elegir la manera y la vía legal para expresarse". Asimismo el Parlamento iraní acusó a Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí de fomentar los disturbios generados en las manifestaciones que se han producido.Desde el sábado, tercer día de las protestas, el presidente estadounidense, Donald Trump , ha publicado varios mensajes en su cuenta de Twitter en los que ha criticado a las autoridades iraníes. Trump publicó hoy que "el gran pueblo iraní ha sido reprimido durante muchos años. Están hambrientos de comida y libertad. Junto con los derechos humanos, la riqueza de Irán está siendo saqueada. ¡ES HORA DE UN CAMBIO!", agregó.El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó la acusación de Rohani también secundada por el legislativo iraní, de que Israel está detrás de los incidentes. En un comunicado de su Oficina, Netanyahu calificó de "falsas" e "hilarantes" las acusaciones de Rohaní y dijo que su respuesta pasa por "no insultar al pueblo iraní", pues "se merece algo mejor que eso".En un pleno extraordinario, el Parlamento iraní evaluó hoy la situación en el país a raíz de la ola de manifestaciones no autorizadas.En el pleno se reconoció que se ha producido un deterioro de la confianza de la población por el aumento de coste de la vida, la política económica y los casos de corrupción que se han detectado.EFE

