Servando Carbone, quien es actualmente el coordinador nacional de la Federación del Sector Público dio a conocer por medio de una entrevista en Unión Radio que desde la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder en el 2013 se han perdido en el sector privado cerca de 4 millones de empleos, debido a las políticas económicas erradas que el mandatario implementa. "Desde que llegó Nicolás Maduro en el 2013, hasta ahorita, en la empresa privada hay más de 3.850.000 pérdidas de puestos de trabajo", declaró el funcionario. Recordó que las empresas cerraron el pasado 15 de noviembre sin saber sin van a abrir o no a principio de año, debido a que no cuentan con la mercancía no el inventario suficiente para poder levantar sus santamarias. Además, hizo hincapié en que Venezuela vive una grave crisis económica y que el gobierno se excusa diciendo que es gracias a las trabas de los Estados Unidos y países a fines que buscan desestabilizar a Maduro del poder y ocasionar su salida. Para la oposición los problemas económicos son, entre otros motivos, resultado de una mala política en este sector. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la economía venezolana cerrará 2017 con una caída del 9,5 % del Producto Interior Bruto (PIB), sumando así un cuarto año en retroceso y un retroceso acumulado del 31,9 % respecto de 2013. La Asamblea Nacional informó hace unas semanas que la inflación cerrará este año en torno al 2000 %.