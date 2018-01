/ BLOOMBERG.- El 2017 fue un año extraño para el sector inmobiliario, particularmente en el nivel de alta gama del mercado.Ciertas regiones vieron puestas en el mercado en niveles récord, pero pocas ventas. Otras registraron negocios activos para los meramente ricos y un estancamiento de las ventas en niveles que solo los súper ricos pueden pagar. Hubo un retroceso respecto de las megamansiones, pero no de los megaprecios. Fue un año en el que miles de millones cambiaron de manos, pero en el que se establecieron muy pocos récords.Las siguientes son algunas de las ventas más interesantes del año que se fue. Algunas corresponden a las más importantes en sus respectivas regiones, otras son emblemáticas de las tendencias de la industria en general, y una o dos se asocian a un nombre famoso:Las ventas de propiedades más caras de 2017 Girasol Estate en San Bartolomé por unos US$67 millones Qué: una finca de siete acres (2,8 hectáreas) en la isla caribeña conunmente conocida como St. Barth's con 175 yardas (160 metros) de playa y dos villas separadas.Por qué: la venta, una de las más grandes en el Caribe este año, ocurrió después de que el huracán Irma devastara las islas circundantes. Es una prueba de que la industria de bienes raíces en el paraíso todavía está en auge, y representa un gran alivio para muchos nerviosos propietarios de segundas viviendas.Vendido por: Sibarth Real Estate, filial de Christie's International Real Estate.Penthouse de tres pisos en Monte Carlo, Mónaco, por US$61 millones Penthouse de tres pisos repartidos en más de 5.000 pies cuadrados (465 metros cuadrados), el departamento está en el punto óptimo del centro de Monte Carlo: la Plaza de Oro. Tiene seis habitaciones, cada una con baño en suite, y una amplia vista del Mediterráneo.Por qué: Mónaco, un refugio seguro para los súper ricos internacionales y su dinero, nunca fue exactamente un lugar de "gangas". A pesar de unas pocas puestas en ventas de muy alto perfil y de más de US$100 millones en el pequeño municipio, esta venta se ubica cerca del nivel más alto.Vendido por: Hammer Draff Great Properties, filial de Christie's International Real Estate.Elaine Estate en Sydney por unos US$54 millones Mansión frente al mar de 154 años en el suburbio de Point Piper de Sídney que había permanecido en la misma familia durante más de 126 años. Se vendió a un multimillonario australiano del sector tecnológico y de unos 30 años de edad que ahora podrá disfrutar de la cancha de tenis de césped, la piscina y de los escasos 1,72 acres con su joven familia.Por qué: es un récord nacional de venta para Australia.Vendido por: Ken Jacobs, filial de Christie's International Real Estate.Un penthouse en la 15 Central Park West, Nueva York, por US$50,55 millones Departamento de cuatro habitaciones, cinco y medio baños que abarca 5.300 pies cuadrados en el piso 40 del edificio Robert A.M. Stern. Tiene una biblioteca, un comedor formal y -como era de esperar de un departamento a esta altura, escala y precio- amplias vistas de la ciudad y Central Park.Por qué: este departamento, que inicialmente se puso en venta en US$59 millones, es una de las mayores ventas de Nueva York en 2017 y un útil recordatorio de que los precios de colocación en el mercado en este nivel a menudo exceden el precio real del apartamento.Vendido por: Douglas Elliman Real Estate.Finca en Beverly Hills, Los Ángeles, por US$45 millones Casa de seis dormitorios, siete baños y 13.860 pies cuadrados con una piscina infinita. Cuenta con una sala de cine para 22 personas y vistas del centro de Los Angeles. Para la venta, se hizo una puesta en escena completa de la casa, repleta de obras de arte de Andy Warhol, y se comercializó con un llamativo video al son de música discotequera.Por qué: la casa es emblemática de una tendencia en el sector de bienes raíces de Los Angeles en la que los agentes comercializan una vivienda a un nivel extraordinario, "escenificándola" por completo para que quede lista para mudarse (o parezca estarlo).Vendido por: Hilton & Hyland, filial de Christie's International Real Estate.La mansión de remo de un multimillonario en San Francisco por más de US$35 millones Una casa de siete dormitorios y ocho baños y medio en el lujoso vecindario de Pacific Heights en San Francisco. La casa de 11.400 pies cuadrados está recién construida y no tiene una sino dos cavas además de un ascensor.Por qué: es la venta residencial de mayor precio en la historia de San Francisco.Vendido por: Thomas Biss de Sotheby's International Real Estate.Un rancho en el Valle de Santa Ynez, en California, por US$34,25 millones Rancho Sanja Cota abarca más de 1.220 acres al norte de Santa Bárbara. La propiedad del interior es principalmente agrícola, pero debido a que se encuentra cerca de algunos de los bienes inmuebles de alta gama más solicitados de California, fue una oportunidad tentadora para que un comprador adinerado la convirtiera en una lujosa finca ecuestre de fin de semana.Por qué: es la venta más cara del condado de Santa Bárbara desde 2008.Vendido por: Suzanne Perkins, Sotheby's International Realty.Propiedad frente a la playa en los Hamptons Bays por US$31 millones Ubicada en Gin Lane en Southampton, en el extremo sur de Long Island en Nueva York, esta casa frente a la playa es relativamente pequeña con unos 2.500 pies cuadrados, pero se sitúa en 2,64 de los acres más codiciados del planeta. Tiene una piscina, una cancha de tenis y una encantadora glorieta además de una buena posibilidad de que los 199 pies de frente al océano sean la razón por la cual su nuevo propietario pagó tanto.Por qué: fue la venta más cara en los Hamptons este año.Vendido por: Beate Moore, Sotheby's International Realty.Granja Sabine en Greenwich, Connecticut, por US$25 millones Menos granja y más mansión, la casa de piedra de 12.238 pies cuadrados se encuentra en 19,48 acres. La casa, que habría sido vendida por el multimillonario Stanley Druckenmiller, cuenta con ocho habitaciones, junto con una casa de invitados que tiene otras tres más. La piscina en la propiedad se complementa con acres de jardines de paisajismo.Por qué: es la venta más cara de este año en Greenwich, Connecticut, pero si el vendedor se hubiera salido con la suya, se habría vendido por mucho más (el precio con que se puso en venta era de US$31,5 millones). Hogar de Celine Dion en isla Júpiter, Florida , por US$28 millones Este complejo frente al mar con trece habitaciones, tres piscinas y un tobogán tiene una casa principal que comprende 10.000 pies cuadrados, una casa de huéspedes, instalaciones para práctica de tenis, casa de playa y casa de piscina.Por qué: Fue la venta más cara en isla Júpiter en Florida en 2017. Además pertenecía a Celine Dion.Vendido por: Cristina Condon y Todd Peter de Sotheby's International Realty.