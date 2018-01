/ "La forma del agua": El éxito de Guillermo del Toro Galardonada con el León de Oro en la última edición del Festival de Cine de Venecia, "La forma del agua" llega a Chile como uno de los grandes estrenos del verano.La producción, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro ("El laberinto del fauno"), se ambienta en plena Guerra Fría cuando una mujer (Sally Hawkins) que trabaja para una instalación gubernamental se encuentra con un ser extraño -encarnado por el actor Doug Jones- que es parte de un experimento.Estreno en Chile: 1 de febrero de 2018."Cincuenta sombras liberadas": Adiós a Christian Grey La historia de amor que saltó a la pantalla grande en 2015 llega a su "clímax" el próximo año. En "Cincuenta sombras liberadas" , la pareja formada por Anastasia Steele (Dakota Johnson) y el millonario Christian Grey (Jamie Dornan) se casan y parten a Europa para vivir en su propia burbuja un tiempo. Sin embargo, cuando llegan a EE.UU. ambos tendrá que superar sus propios problemas.Esto pone fin a la trilogía que creó en el papel E.L. James y que significó un fenómeno de lectura erótica en todo el mundo.Estreno en Chile: 8 de febrero de 2018."Llámame por tu nombre": El filme indie del momento Basada en la novela de André Aciman, "Llámame por tu nombre" se remonta a los años '80 en Italia donde un adolescente de 17 años (Timothée Chalamet) comienza un romance con el asistente de turno de su padre, quien es interpretado por actor Armie Hammer.La cinta ha sido aplaudida por la crítica y corre como una posible candidata a Mejor Película en los próximos premios Oscar.Estreno en Chile: 15 de febrero de 2018."Todo el dinero del mundo": Kevin Spacey vs. Christopher Plummer Ridley Scott ("Alien") se inmiscuyó en una historia increíble. En 1970, el nieto del magnate del petróleo J. Paul Getty fue secuestrado y solicitaron una gran cantidad de dinero. Pero el tema no acabó ahí, ya que el empresario se negó a pagar un rescate, lo que incluso terminó con el joven mutilado."Todo el dinero del mundo" estuvo -en parte- enfrascada en una polémica. El papel de Getty lo interpretó Kevin Spacey ("House of Cards"), quien fue acusado de abuso y acoso sexual a hombres durante su carrera. Por lo mismo, el realizador decidió quitarlo de la producción y en una medida arriesgada lo reemplazó por Christopher Plummer ("Beginners"), postergando solo una semana su estreno en Estados Unidos.Estreno en Chile: 15 de febrero de 2018."Pantera Negra": El primer superhéroe negro de Marvel llega a la pantalla grande Hizo su aparición el año pasado en "Capitán América: Civil War". Sin embargo, el rey T'Challa (Chadwick Boseman) regresará a la pantalla con su propia película. "Pantera Negra" será el primer estreno de Marvel en 2018, antecediendo al gran encuentro de Los Vengadores en "Avengers: Infinity War".En esta entrega, el líder de la ciudad africana Wakanda debe lidiar con la subersión de uno de los suyos, mientras un mercenario intenta desenmascarar el oculto paraje de la ultra tecnológica nación en la que vive el primer superhéroe de raza negra de la editorial.Estreno en Chile: 15 de febrero de 2018."El hilo fantasma": La despedida de Daniel Day-Lewis El actor ganador del Oscar Daniel Day-Lewis ("Lincoln") anunció que "El hilo fantasma" sería su última película. Por lo mismo la vuelve un imperdible para este verano.Dirigida por Paul Thomas Anderson ("Magnolia") el filme muestra al diseñador Reynolds Woodcock (Day-Lewis), un hombre que establece una íntima relación con una joven a quien viste, convirtiéndose en su amante y fuente de inspiración.Estreno en Chile: 22 de febrero de 2018."Los nuevos mutantes": El terror de los X-Men La franquicia cinematográfica de los "X-Men" dará un vuelco completamente cuando se estrene "Los nuevos mutantes" . La apuesta, que cuenta con las participaciones de Maise Williams ("Game of Thrones") y Anya Taylor-Joy ("Fragmentado"), sigue a un grupo de jóvenes internados por sus peligrosos poderes y habilidades.El anuncio que se hizo sobre el proyecto es que la historia será retratada como un cuento de terror, un género al que normalmente las películas de superhéroes no suelen recurrir.Estreno en Chile: 12 de abril de 2018."Avengers: Infinity War": Los Vengadores enfrentan su mayor amenaza Después de esperar seis años desde la primera aparición de Thanos (Josh Brolin) en el universo cinematográfico de Marvel, finalmente el temido villano de los cómics tendrá alto protagonismo en "Avengers: Infinity War" .La producción a cargo de los hermanos Joe y Anthony Russo mostrará una nueva reunión de Los Vengadores ante la peligrosa búsqueda de las Gemas del Infinito que emprenderá el titán. Superhéroes como Iron Man (Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), entre otros, unirán fuerzas para impedir el objetivo de este personaje.Estreno en Chile: 26 de abril de 2018."Ocean's 8: Las estafadoras": Una reunión de grandes mujer es Debbie Ocean (Sandra Bullock), una mujer ligada al mundo ilícito, es puesta en libertad. Sin embargo, sus intenciones no apuntan a reformarse. Esta mujer decide liderar a un grupo de mujer es para cometer un robo durante la gala del MET de Nueva York. La víctima, una estrella de Hollywood interpretada por Anne Hathaway."Ocean's 8: Las estafadoras" es una adaptación de la trilogía que comenzó Steven Soderbergh en 2001 y que protagonizó George Clooney, Matt Damon y Julia Roberts.Estreno en Chile: 7 de junio de 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi