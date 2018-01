/ TEHERÁN.- Las protestas en Irán continúan por quinto día consecutivo, las cuales ya se han cobrado la vida de diez personas mientras que otras 300 han sido detenidas a pesar de los llamados a la calma del Presidente, Hasán Rohaní , y de que se restringiera la actividad de las redes sociales En ese sentido, Rohaní afirmó este lunes que los enemigos de Irán incitaron a ciertos grupos para promover incidentes porque no toleran los "éxitos" que el país del medio oriente ha obtenido con el acuerdo nuclear suscrito en julio de 2015 con el G5+1 y en sus medidas contra el terrorismo en la región. Noticias relacionadas Protestas contra el régimen de Irán dejan 10 manifestantes fallecidos Trump dice que es tiempo de cambio para Irán y critica administración de Obama Además, el Mandatario iraní reiteró el derecho del pueblo a criticar y protestar pero afirmó que "hay que elegir la manera y la vía legal para expresarse".Asimismo el Parlamento de Irán acusó hoy a Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita de fomentar los disturbios generados en las manifestaciones que se han producido.Evalúo de la situaciónA raíz de la ola de manifestaciones no autorizadas, el Congreso, en un pleno extraordinario, evaluó la situación en el país.En dicha instancia, se reconoció que se ha producido un deterioro de la confianza de la población por el aumento de coste de la vida, la política económica y los casos de corrupción que se han detectado .En tanto, sigue sin funcionar la red social "Telegram", la más usada y popular entre los ciudadanos del país, donde se llevaban a cabo los llamados a participar en las protestas.En esta línea, el Ministerio del Interior ha manifestado que no se ha otorgado ningún permiso para convocar manifestaciones por lo que hasta ahora cualquiera de ellas es ilegal.La ley iraní de delitos políticos penaliza cualquier manifestación considerada "contraria a la gestión del país y sus instituciones políticas y a las políticas nacionales y exteriores.Estas son las manifestaciones antigubernamentales más grandes convocadas en Irán desde 2009, cuando el opositor "movimiento verde" organizó varias jornadas de protesta contra la reelección del entonces presidente, Mahmud Ahmadineyad, que fueron duramente reprimidas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi