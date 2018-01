/ SANTIAGO.- Era la bomba que preparaba Colo Colo de cara al 2018. Lucas Barrios era anunciado como uno de los que sí o sí llegarían a reforzar al Cacique para la próxima temporada. Una figura de renombre para pelear la Copa Libertadores.Según aseguraban desde Blanco y Negro, el argentino nacionalizado paraguayo se encontraba prácticamente listo para fortalecer el ataque del Cacique. No obstante, complicaciones de última hora en las negociaciones frustraron su regreso. Un papelón. Noticia relacionada Lucas Barrios realiza nueva aclaración y suma otro episodio a su polémica con Colo ColoAquí la cronología del fallido retorno de la "Pantera" al cuadro albo.-23 de diciembre, el anuncio: En la previa de la Navidad los hinchas colocolinos recibieron un gran regalo adelantado. En Argentina dieron a conocer que el atacante tenía un preacuerdo para retornar al Cacique. La información ilusionó a la parcialidad alba. Ya se daba por hecho el regreso de Barrios a Macul.-26 de diciembre, las cifras: A tres días de haber sido anunciado como uno de los posibles refuerzos estrellas de Colo Colo, salió a la luz el eventual sueldo que el argentino-paraguayo recibiría en el conjunto albo. Se hablaba de uno de los salarios más altos del plantel. Cerca de 70 millones de pesos. También se filtraron los intereses por Carlos Carmons y Miiko Albornoz. Era un equipo soñado.-27 de diciembre, la presión del "Mago": Tras la divulgación de la posible llegada de Barrios, comenzaron a conocerse las reacciones de los jugadores albos. Uno que habló claro fue Jorge Valdivia, quien presionó al presidente del equipo. "Hago un llamado para que Aníbal (Mosa) pueda traer a esos jugadores que se están hablando (…) Nos ayudarán mucho el próximo año", afirmó al CDF.-27 de diciembre, primer portazo de Barrios: Pese a que su llegada se daba casi por hecho, el propio delantero sorprendió revelando las diferencias que mantenía con Aníbal Mosa, y que estaban truncando su eventual arribo. "Es imposible ir si el presidente del club no te quiere (…) no es por plata. Me duele que le mientan a la gente. Lo único que tenía que hacer el presidente era llamarme y no lo hizo", lanzó en conversación con Cooperativa.-28 de diciembre, la exigencia de Guede: Luego que el artillero diera su primera negativa al Cacique, surgió la información de que la "Pantera" era una petición explícita del técnico Pablo Guede. La dirigencia se vio obligada a actuar rápido. "Barrios tiene las puertas abiertas en Colo Colo. Si bien hubo negociaciones entre las partes que no resultaron, es parte del pasado. Esta negociación no ha terminado, va a continuar", señalaron desde Blanco y Negro a El Mercurio.-28 de diciembre, el viaje: Dada la polémica declaración de Barrios sobre Aníbal Mosa, el propio presidente del Cacique decidió viajar a Argentina para conversar personalmente con el goleador y llegar a un acuerdo. "En ByN se entendió que hay que hacer todos los esfuerzos posibles por lograr la firma de Barrios. Es un jugador fundamental para ir a competir a la Copa Libertadores", señalaron desde la institución.-29 de diciembre, la guerra: El viaje no llegó a buen puerto. Las negociaciones no prosperaron, lo que generó la furia del atacante argentino-paraguayo. "Le dije a mi familia que volvía a Chile. Tras dos horas esperando a este tipo (Mosa), me habló mi empresario y me dijo que 'se tiró para atrás' con la negociación", disparó.En tanto, Mosa se defendió y aseguró que "él y su representante dijeron que no" y que "no habrá otra oferta, hicimos una muy buena propuesta, muy importante y la desecharon, le ofrecimos ser uno de los sueldos más alto del plantel".-30 de diciembre, nuevas aclaraciones: Tras la fallida negociación por ambas partes, Colo Colo emitió un comunicado desmintiendo -otra vez- la versión de Barrios. "Sus pretensiones eran mayores al de la oferta que hicimos e imposible de satisfacer por parte de nuestra institución", afirmaron.En tanto, el seleccionado guaraní publicó en su cuenta de Twitter un mensaje descartando haber rechazado al Cacique con tal de irse a otro equipo. "Lo que sale en la prensa es totalmente falso", sostuvo.Fue el término de una serie de capítulos que animaron la última teleserie deportiva del año en Chile. Además, dejó a Colo Colo nuevamente en cero, con miras a la Libertadores 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi