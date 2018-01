/ SANTIAGO.- Donde dirige, triunfa. Josep Guardiola no para de romper récords. Y todo con números rutilantes que lo hacen destacar por sobre el resto.El técnico español ha conseguido un impresionante registro en los tres clubes que ha dirigido. No por nada es considerado como uno de los entrenadores más brillantes de la historia."Pep" tiene la marca de máxima cantidad de victorias seguidas en la Liga española, en la Bundesliga y en la Premier League (récord que consiguió recientemente junto al Manchester City). En las tres en las que ha estado. Increíble.En su país natal, el DT consiguió con el Barcelona 16 triunfos consecutivos durante la temporada 2010/2011. Una racha extraordinaria que fue coronada con el título del torneo hispano y también con el de la Champions League.En Alemania, Guardiola logró con el Bayern Munich ganar 19 partidos seguidos en la campaña 2013/2014, torneo en el que también consiguió proclamarse monarca. No obstante, con los bávaros nunca pudo alzar la Liga de Campeones.Ahora, el laureado adiestrador obtuvo con el City el récord de 18 victorias al hilo, el que fue cortado este domingo tras sólo empatar sin goles frente a un muy defensivo Crystal Palace. ¿Será campeón de la Premier? Al menos ya tiene una importante ventaja de 14 puntos sobre su escolta Chelsea.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi