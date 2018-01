/ WASHINGTON.- Más de 300 mujer es de Hollywood, entre ellas las actrices Meryl Streep, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Eva Longoria, lanzaron este lunes un fondo de defensa legal destinado a ayudar a mujer es víctimas de abusos sexuales en el entorno laboral.La iniciativa parte de la base del movimiento #MeToo ("Yo también"), que insta a las mujer es de todo el mundo a denunciar los abusos en su contra, y que cobró impulso a raíz de las acusaciones contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein.En una carta publicada en los diarios The New York Times y La Opinión, la coalición de actrices, directoras, productoras y otras trabajadoras de la industria del cine, la televisión y el teatro se dirigieron a sus "hermanas" en sectores más desposeídos de Estados Unidos."Queremos alzar las voces, poder y fuerza de las mujer es que trabajan en industrias con salarios bajos, cuya falta de estabilidad financiera las hace vulnerables a altas tasas de violencia y explotación basadas en el género", reza la carta, atribuida a "más de 300 mujer es que trabajan en cine, televisión y teatro".Para ello, pusieron en marcha un fondo de defensa legal llamado "Time's Up" ("Se acabó el tiempo"), que ya suma US$ 13 millones en donaciones y que busca asistir a esas mujer es con salarios bajos a protegerse de las consecuencias que puede tener denunciar los abusos sexuales."A cada mujer empleada en agricultura que ha tenido que aguantar los intentos de seducción de su jefe (…), cada inmigrante silenciada por la amenaza de que si habla, revelarán que es indocumentada, y para todas las mujer es sometidas a comportamientos indignos y ofensivos que se supone que deben tolerar para ganarse la vida: estamos con ustedes, las apoyamos", indica la misiva.La campaña está inspirada por una carta de la Alianza Nacional de Campesinas, una asociación de 700 mil trabajadoras agrícolas que en noviembre escribió a las actrices de Hollywood afectadas por abusos sexuales para expresar su solidaridad con su situación y destacar que muchas trabajadoras del campo la sufren a diario.Además del fondo de defensa legal, la iniciativa busca impulsar legislación para penalizar a las compañías que no tomen medidas contra el acoso sexual persistente, y trata también de fomentar la igualdad en Hollywood, con un intento de lograr la paridad en los estudios de cine y agencias de talento.La campaña también pide a las mujer es que desfilarán el próximo 7 de enero por la alfombra de los Globos de Oro que generen conciencia sobre el movimiento al vestirse de negro.Entre las donantes están Meryl Streep, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, la productora Shonda Rhimes, la actriz Katie McGrath y su marido, el director J.J. Abrams; además del realizador Steven Spielberg y su esposa, la actriz Kate Capshaw.Eva Longoria, America Ferrera, Natalie Portman, Ashley Judd, Emma Stone y Kerry Washington también integran el movimiento "Time's Up", que comenzó a reunirse en octubre para catalizar la indignación generada por el escándalo de Weinstein, según The New York Times.Al fondo legal han donado también otras actrices y figuras destacadas de Hollywood como Gwyneth Paltrow, Viola Davis, Ava DuVernay, Alicia Vikander, Amy Poehler, Olivia Munn, Taylor Swift, Jessica Chastain y Jill Soloway, de acuerdo con la revista Variety.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi