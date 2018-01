/ MADRID.- Hermano de tres mujer es, hijo de un marinero y una trabajadora de una fábrica de conservas, esta es la familia que vio crecer a José Enrique Abuín Gey, apodado "El Chicle", un hombre de 41 años que ahora es el principal sospechoso de la muerte de Diana Quer, luego de que la noche del 31 de diciembre confesara su crimen.Noticia relacionada El caso que conmueve a España: Joven aparece muerta tras estar desaparecida por 500 días Abuín se describe a sí mismo -en perfiles de redes sociales - como " estudiado en la vida y en el trabajo diario ", sin embargo, su hoja de vida en la Guardia Civil española cuenta muchos más detalles: En 2005, la hermana de su esposa lo denunció de violación , un hecho que no siguió su curso, ya que la víctima no ratificó la acusación.Dos años después, tendría un nuevo encuentro con el cuerpo policial. En 2007 fue detenido como miembro de la banda criminal "Os Fanchos", una red de narcotráfico que operaba en dos provincias de la comunidad autónoma de Galicia , en el oeste de España, misma localidad en que desapareció Diana.En aquella oportunidad, la policía detuvo a otras 12 personas y más de 20 kilos de cocaína, evidencia que sirvió para poner a "El Chicle" tras las rejas durante dos años . Al salir en libertad, trabajó como astillero en Rianxo, sector donde se fue encontrado el cuerpo de la joven de 18 años tras la declaración de Abuín.Para el mundo, este sujeto con un amplio prontuario criminal, se mostraba como un deportista, compartiendo fotos en redes sociales de sus competencias de atletismo.Noticia relacionada Caso Diana Quer: Ministro del Interior de España felicita a la Guardia Civil tras la detención del autor confeso Si bien la Guardia Civil lo investigó en 2016 cuando recién se abría el caso de Diana Quer, no se encontraron conexiones suficientes para continuar en este camino. Situación que cambió tras una nueva denuncia de una joven que lo acusó de intento de violación , y gracias a eso, se le relacionó con un teléfono móvil que hasta ahora era pieza clave en la desaparición de Quer.Luego ser traicionado por su esposa -con la que tiene una hija de ocho años- quien se retractó de su versión inicial en la declaración y aclaró que la noche del 22 de agosto de 2016 "El Chicle" salió por su cuenta, a Abuín no le quedó más que confesar que, tras intentar violar a Diana, terminó ahorcándola para combatir su resistencia, lucha que terminó con la muerte de la joven.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi