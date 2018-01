/ SANTIAGO.- El presidente del PC, Guillermo Teillier, instó este lunes a la unidad en la Nueva Mayoría , durante el tradicional caldillo de congrio ofrecido a la prensa por la colectividad. Ocasión en que entregaron un balance del 2017 y sus expectativas para el 2018."Hay algunos que han dicho que no quieren nada con los comunistas, pero creo que no representan el sentir de esos partidos. Hay otros que han dicho que tienen que hacerse pactos pensando, reflexionando respecto de los comunistas", comentó Teillier frente al debate instalado en el oficialismo por la continuidad de la alianza que incluye desde la DC hasta el PC. Coalición que para algunos terminaría el próximo 11 de marzo con el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.En ese contexto, Teillier los emplazó a que "no se demoren mucho en reflexionar, porque Chile nos quiere ver unidos y necesita esa unidad", agregando que "hay más de 3 millones de personas que votaron por nuestro proyecto" , según consignó CNN Chile.Por su parte, la diputada del PC, Karol Cariola, c omentó que "responsabilizar principalmente al PC, lo que me parece profundamente injusto, creo que habla de una soberbia que precisamente es lo que en política hoy hay que dejar de lado".A su juicio, "la ciudadanía hoy ha dado lecciones importantes y yo creo que parte de esas lecciones tiene que ver con partir mirándose uno mismo antes de mirar al del frente creo yo"."Frente a eso creo yo que el canciller (Heraldo Muñoz) y todas aquellas voces que se han levantado en función de buscar responsabilizar principalmente al PC por cualquier tipo de situación o la derrota que obtuvimos en esta última elección presidencial, está absolutamente equivocado" , remató Cariola.Además, Teillier destacó en su cuenta de Twitter su aporte en el gobierno actual, como por ejemplo con las reformas impulsadas, las cuales aseguró que defenderán.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi