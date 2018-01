/ CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira , reiteró que no tiene vínculos con el cartel de Los Zetas ni con alguna otra organización delincuencial, como fue señalado por diversas organizaciones de derechos humanos.A través de una misiva que envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puntualizó que el informe "México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad", firmado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), contiene acusaciones falsas en su contra.El expriista escribió una carta al secretario ejecutivo de la CIDH , Paulo Abrão, en la que señala que considera necesario aclarar que dicho informe lo pretende vincular con hechos delictivos durante su sexenio, basados en artículos periodísticos o información difundida de forma descontextualizada o sesgada, con "estimonios de narcotraficantes detenidos en Estados Unidos, sospechosos de haber sido obtenidos a cambio de beneficios penitenciarios".Detienen en España a 8 personas vinculadas al 'Mono Muñoz' Justicia de España podria confirmar vinculación de Moreira con 'Zetas': PAN Corte de EU acusa de fraude a dos exfuncionarios de Humberto Moreira Recordó que esta precisión ya la hizo en un escrito similar ante la Físcalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por lo que estimó que es importante que también la CIDH tenga conocimiento de los hechos que, indicó, afectan su honor y el de su familia."Es por ello que ante la presentación del informe ante la honorable organización a la que representa y utilizando el mismo recurso mediático con graves referencias hacia mi persona, me veo en la necesidad de enviarle, en aras de salvaguardar mi derecho al honor, información relevante al respecto", refiere en el escrito dirigido a Abrão.Moreira incluso envió al secretario ejecutivo de la CIDH un extracto de la sentencia de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona , como prueba judicial de que no está ni estuvo relacionado con el cartel de Los Zetas .Reiteró que está comprometido con la lucha contra las desapariciones forzadas de personas y las torturas: "son crímenes de lesa humanidad y por ende de una gravedad extrema, por lo que deben ser esclarecidos para preservar los derechos de las víctimas, sus familiares y toda la sociedad", subrayó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi