La inauguración del Libramiento Palmillas-Apaseo El Grande, el boom inmobiliario y la expectativa de una mayor migración por los sismos de septiembre, también fueron temas relevantes.A continuación, las 10 noticias que más se leyeron y comentaron durante 2017:1.- Freno de mano: cancelación de FordEl 3 de enero la noticia de la cancelación de Ford cayó como balde de agua fría en un año que apenas empezaba.La automotriz decidió cancelar la inversión por mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí, influenciada por la 'cruzada' del ahora presidente Donald Trump contra las inversiones del sector en México.El CEO de la empresa, Mark Fields, dijo en un evento en la planta de Michigan que las políticas de Trump y el nuevo Congreso fueron de vital importancia para la decisión de la empresa.La nueva planta en México fabricaría vehículos compactos, como el Focus, y se preveía que iniciara operaciones en 2018.En julio, Ford pagó una indemnización por 65 millones de dólares al gobierno de San Luis Potosí por los gastos realizados en la planta, además de que devolvió el terreno que le había sido donado por la administración estatal, de 280 hectáreas. Sin embargo, el gobierno estatal, hasta este fin de año, no había podido tomar posesión del predio.2.- Bombardier 'retoma el vuelo ' en QuerétaroLa empresa canadiense superó el recorte de 2015 y ha abierto 500 plazas laborales en las áreas de operación y soporte, para contar hoy con una plantilla de dos mil trabajadores.Además, la empresa ha destacado por su capacidad para abatir la rotación de personal..En un solo año, de 2015 a 2016, logró reducirla de 10 a 6.5 por ciento, de acuerdo con Pascal Labelle, director de Recursos Humanos de la empresa en Querétaro.Entre sus estrategias para generar arraigo y lealtad entre sus colaboradores, destacan servicio de transporte, becas académicas para hijos de los colaboradores, apoyos para estudiar una ingeniería o maestría, planes de carrera dentro de la empresa, mejores compensaciones y permitir a los trabajadores elegir sus prestaciones.3.- Airbus crece en QuerétaroQuerétaro está en vías de convertirse en fuente única de suministro de las puertas de avión que fabrica para Airbus, por lo que la empresa se prepara para duplicar en los próximos cuatro años la capacidad de producción de su planta en el estado, informó Francisco Navarro, director general de Airbus Helicopters.En entrevista, dijo que el objetivo en su centro de manufactura, ubicado en el Aerotech Industrial Park, es aumentar de 250 mil a más de 500 mil las horas de trabajo anuales.El ritmo de crecimiento de la empresa impulsa estas expectativas. La planta queretana, inaugurada en 2013 y que significó una inversión de cien millones de dólares, tenía como plan inicial contratar una plantilla de trabajo de 90 personas y este año cerrará con 250.En su planta de Querétaro, Airbus fabricará este año alrededor de mil 600 puertas de emergencia y 700 de carga para la familia de avion es A320. Asimismo, se tiene previsto atraer la producción de puertas de carga a granel del A330.También cuenta con un área de reparación y mantenimiento (MRO) de helicópteros ligeros y medios con seis posiciones.4.- La obra que dio 'brillo' a HuimilpanLa puesta en operación, el 19 de mayo, del Libramiento Palmillas-Apaseo, Centenario de la Constitución de 1917, puso a Huimilpan en el centro del interés de inversionistas inmobiliarios, comerciales y hoteleros, quienes ven en el municipio a la nueva "joya de oro" de Querétaro.Federico H. Alcocer Delgado, director de la empresa Grupo Constructor Inmobiliario de Casas SA de CV, dijo que con esta obra Huimilpan se convierte en un "punto estratégico" y de comunicación del país.Por lo pronto ya se observa en el municipio -con alta vocación agrícola y elevados índices de expulsión de migrantes hacia Estados Unidos- un incremento en el precio de la tierra en zonas cercanas al libramiento.Una hectárea podía venderse, hace un par de años, en 300 mil pesos, y ahora se ubica entre 500 mil y 600 mil pesos, aunque también es posible encontrar algunas en 900 mil pesos, según el portal Trovit.Sin embargo, algunos reportes de la dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio refieren que en la comunidad de San Pedro, ubicada a unos kilómetros del libramiento, la tierra es vendida en dólares.5.- Querétaro, superstar inmobiliarioQuerétaro se ubica entre los mejores mercados inmobiliarios de México de 2017, junto con la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Puebla, de acuerdo un reporte de Lamudi México.La demanda de vivienda impulsó los precios, de tal manera que durante el primer trimestre del año, Querétaro se ubicó como el segundo estado con la vivienda más cara del país, sólo después de la Cdmx, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).El Índice SHF de Precios de la Vivienda registró a nivel nacional un crecimiento en términos reales de 5.18 por ciento respecto a enero-marzo de 2016. En el primer trimestre de 2017 el precio medio de una vivienda en México con crédito hipotecario fue de 744 mil 943. El precio medio en Querétaro fue de 1 millón 20 mil 756 pesos, y en la Ciudad de México de 1 millón 503 mil 445 pesos.En el resto del Bajío, el precio promedio de las viviendas fue en San Luis Potosí de 784 mil 138 pesos, en Guanajuato 696 mil 477 y en Aguascalientes de 634 mil 550 pesos.6.- Población japonesa crece 400% en GuanajuatoLa población japonesa en el estado de Guanajuato creció 400 por ciento en los últimos cuatro años; actualmente habitan 700 personas en el municipio de León de un total de dos mil 400 hay en la entidad, la mayoría laborando en empresas del sector automotriz.Yasuiza Suzuki, cónsul general de Japón en León, informó que Salamanca, Celaya y León son los municipios que tienen el mayor número de japoneses.En estos cuatro años, dijo, se han instalado en la entidad 230 empresas japonesas.7.- Nueva ola de migración por sismoTras el sismo del 19 de septiembre, Querétaro se convirtió en una de las ciudades más consultada en portales inmobiliarios.De acuerdo con analistas del sector, la zona del Bajío en general registraría un crecimiento de 1.10 por ciento anual de aquí al 2010 derivado de la migración postsismo, y en el caso de Querétaro, sería de 1.51.Sin embargo, no se alcanzarían los niveles reportados de 1985 a 1990, cuando el terremoto llevó a un crecimiento poblacional de 4.51 por ciento al año.8.- Banco del Bajío debuta en BolsaEl Banco del Bajío (BanBajío) debutó en junio en la Bolsa Mexicana de Valores, con una oferta pública de acciones en México y el extranjero por 482.6 millones de dólares.La institución, que cumplió 22 años de operación, tiene 295 sucursales en todo el país.Carlos Cerda, director de la institución bancaria, dijo a El Financiero que los recursos levantados en la colocación serían utilizados para respaldar el crecimiento orgánico en las zonas centro-norte del país, "donde sentimos que nuestro modelo de negocios nos da una ventaja competitiva".BanBajío es el octavo banco más grande por préstamos en México, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.9.- San Miguel de Allende, la 'Mejor Ciudad del MundoSan Miguel de Allende fue nombrada la 'Mejor Ciudad del Mundo' por la revista Travel + Leisure, por su calidad en el servicio, amabilidad, gastronomía, limpieza, experiencia de compras y movilidad.El nombramiento surge de la encuesta en línea que realiza cada año la revista de viajes. En esta ocasión más de 300 mil personas votaron por sus destinos favoritos.La revista tiene un tiraje de más de un millón de revistas en cada edición, cuenta con 3.7 millones de seguidores en Twitter y 2.7 millones de seguidores en Facebook 10.- Mazda pisa el acelerador en Salamanca, llega al auto medio millón.La armadora japonesa Mazda celebró la fabricación de su unidad 500 mil en su planta de Salamanca.El presidente del Consejo Directivo de Mazda Motor Corporation, Seita Kanai, resaltó el compromiso y la pasión de los trabajadores de este complejo."Es la primera planta a nivel mundial que logra esta meta en un tiempo récord, es una muestra de que se ha consolidado, que crece a pasos agigantados y ahora se ha convertido en una pieza clave del desarrollo de nuestra empresa hacia un brillante futuro", añadió.Mazda Motor Operaciones de México SA de CV, se inauguró el 27 de febrero de 2014, con una inversión de 770 millones de dólares. En la actualidad cuenta con más de 5 mil 200 empleados y produce los vehículos Mazda 2 y Mazda 3, así como motores Skyactiv.