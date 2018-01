Viernes 1 de Agosto: "GO"Protagonizan este film Sarah Polley como Ronna Martin, Desmond Askew como Simon Baines, Katie Holmes como Claire Montgomery, Jay Mohr como Zack, Scott Wolf como Adam y William Fitchtner como Burke. La película es dirigida por Doug Liman y ha sido escrita por John August.Esta comedia cuenta la historia de un grupo de jóvenes californianos desde tres perspectivas diferentes. Ronna busca dinero de cualquier modo para poder pagar su alquiler y que no la desalojen. Simon y Marcus conducen un auto robado durante una alocada fiesta por la calle principal de Las Vegas. Adam y Zack se encontrarán drogados en una espeluznante cena de Navidad. Las desaventuras escandalosas de estos jóvenes chocarán en escena y nos mostrarán cómo se vive de prisa.Viernes 1-8, 08:30 PMSábado 2 de Agosto: "THE PUNISHER"Frank Castle (Thomas Jane), un agente secreto del FBI con un historial intachable, decide un abandonar su profesión tan peligrosa para poder tener una vida familiar normal. En su última misión, la operación se sale de control y un joven es asesinado por error. De un momento a otro, su vida se hace añicos al cumplirse el peor de sus temores: su familia es asesinada en venganza por su último trabajo. Buscando castigar a los asesinos, al final encuentra lo que menos esperaba.La película se estrenó en 2004, y fue escrita y dirigida por Jonathan Hensleigh. Los protagonistas son Thomas Jane (Frank Castle), John Travolta (Howard Saint), Will Paton (Leonard Glass), Laura Harring (Livia Saint) y Ben Foster (Spacker Dave).Sábado 2-8, 09:30 PMSábado 2 de Agosto: "BAADASSSS!"Baadasssss! es una película estadounidense biográfica de 2003. Escrita, producida, dirigida y protagonizada por Mario Van Peebles, el largometraje está basado en las luchas de su padre Melvin Van Peebles (interpretado por el propio Mario), en su intento de filmar y distribuir Sweet Sweetback Baadasssss Song (1971). El film narraba la historia de un héroe negro salido de un ghetto y fue ampliamente reconocida por mostrar de cara a Hollywood que existía una gran audiencia afroamericana, e influir así en la creación del género Blaxploitation.Cuenta con la participación de Joy Bryant (Priscilla), T.K. Carter (Bill Cosby), Nia Long (Sandra), Ossie Davis (abuelo), David Alan Grier (Clyde Houston), Paul Rodriguez (José García), Rainn Wilson (Bill Harris) y Terry Crews (Big T).Sábado 2-8, 11:30 PMTwittear

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Star-Banner //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi