Sólo son 24 horas de exposición, en un garaje atípico, atemporal, donde no se recorre asfalto, sino alfombra. Sobre la carpeta roja posan 35 robustos automóviles, de estirpe cinematográfica , cilindraje y caballaje amplios: ejemplares intactos de Packard Motor Company.La edición 2017 de Retromobile , organizada por la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección (FMAAC) rinde tributo a dicha marca, fundada en 1899 por James Ward Packard.El evento internacional, avalado por la Fédération Internationale des Véhicules Anciens, muestra este fin de semana 84 coches, 10 motocicletas y 13 bicicletas clásicas y de competencia.Y aquí están, en el corazón del Centro de Exposiciones y Congresos (CEC), colmados de lustre y cromo, pálidas llantas y ese frente inconfundible de aparrillada nariz y gigantescos ojos lumínicos.Imanta el Packard 1939 , modelo Twelve, de 175 hp (caballos de fuerza), donde los expresidentes Lázaro Cárdenas del Río y Miguel Alemán saludaban con la mano arriba. Su escolta, un 1949 blindado, de "espalda ancha" y de arrogante pintura negra.Sobre la misma alfombra se halla el 1936 Super Eight , doble parabrisas que fraga vainilla a su paso, como el color de su coraza impenetrable, fabricado a mano a especificaciones del comprador. O que tal el 1947 Custom Super Clipper, de ocho cilindros, con un ave de cromo en la punta, sobre ese gran cofre que jala y lleva seguramente a un destino celeste." Nunca nadie había juntado la cantidad de packards que tiene la UNAM en este momento . Éstos eran los autos de la gente adinerada, hoy son piezas históricas que requieren vigilancia día y noche, así como el anonimato de sus propietarios", explicó Luis Silva Gutiérrez, presidente de la FMAAC.CLÁSICOSEl Packardcentrismo es rodeado por no menos preciados autos: Corvette, Mustang, Thunderbird, Shelby, Lincoln, Porsche, Cadillac, Buick y Mercedez Benz.¡Cuántas historias en casi 115 años en el volante diestro del Ford A 1903 !, el más retro de la exposición: tan solo dos guerras mundiales, varias revoluciones y 32 presidentes de México. Aquí está, y funciona.En otro perímetro están los Ferrari, la magna elegancia del Volvo, y el encanto gigante del Subarú 69, de los Renault, de los Fiat, y el Simca 1939, como beso fugaz y robado.La motricidad en Retromobile reconoce también a las dos ruedas con la Harley Davidson 1922 y la Indian 1924, aquí se evocan el recuerdo de los 80 con la Vespa Ciao italiana, 1982. Como premonición o flash forward, se exhibe también el futuro vial: 13 bicicletas clásicas y de competencia: Campagnolo, Carabela, Austro Daimler.La modestia quedó de lado: un intachable Volkswagen Sedán 1953 Split Window verde olivo, fue suficiente para representar los millones de historias que iniciaron en 1954, con la primera exhibición automotriz en Ciudad Universitaria Alemania y su historia , a uno pasos de aquí, a los pies de la Torre de Rectoría.El Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM , se encuentra en avenida del Imán 10. La exposición estará este 2 y 3 de diciembre de 10 a 18 horas. El costos para la comunidad universitaria es de 50 pesos; para el público en general es de 150.