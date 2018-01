/ Este lunes 1 de enero el sueldo mínimo tendrá un alza de seis mil pesos para los trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años. Es decir, quienes reciben $ 270 mil como ingreso mensual ahora recibirán $276 mil.En tanto, los menores de 18 años y quienes sean mayores de 65 años, también recibirán un aumento en sus ingresos. Subiendo de $201.561 a $206.041.Los incrementos corresponden al último incremento de gradual estipulado en la negociación entre el actual gobierno, el Congreso y los trabajadores en junio de 2015. Establecido en la Ley 20.935.Por otro lado, las asignaciones familiares también experimentaran un cambio:Los beneficiarios cuyo ingreso mensual no excede los $289.608, recibirán un aumento de $11.337 por carga. Para los beneficiarios que reciban un ingreso mensual que supere los $289.608 y no exceda los $423.004, aumentarán de $6.957 por carga. De $2.199 por carga, para aquellos cuyo ingreso mensual sea mayor de $423.004 y no exceda los $659.743. En tanto, personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea mayor de $659.743 no recibirán las asignaciones familiares señaladas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi