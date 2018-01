/ “Éste es el último saludo de fin de año que les dirijo como Presidenta de la República”. Así, Michelle Bachelet comenzó este domingo su tradicional mensaje al cierre de cada año. Y, como ella misma lo decía, con un tono especial, al ser el final de su segundo período en La Moneda.Tal como ha sido la tónica de los últimos meses, la mandataria estructuró su discurso en torno al legado que deja su gestión. “mi mayor satisfacción es haber cumplido los principales compromisos que asumí ante ustedes. Podrá haber distintas lecturas sobre los logros alcanzados en estos años, pero hay un hecho indesmentible y que nos debe alegrar a todos por igual: nuestra democracia ha ganado fortaleza y madurez”, afirmó.En esa línea, la gratuidad universitaria ocupó un espacio particular entre sus menciones. “La gratuidad se hizo realidad y se consolidó. Ya hay 262 mil estudiantes cursando carreras técnicas o universitarias sin endeudarse”, aseguró la presidenta.“En definitiva: hoy Chile garantiza mejores oportunidades para todos sus hijos e hijas”, sentenció Bachelet al cierre de su intervención.”Ése es el Chile mejor que ya está aquí, un Chile con más capacidades, con desafíos nuevos y un horizonte más amplio para su desarrollo. Un Chile que sabrá enfrentar los cambios y aprovechar la riqueza de su diversidad. El país que no me cabe duda seguirá creciendo con espíritu republicano, con convivencia fraterna y respetuosa”, sentenció.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi