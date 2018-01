/ "Me parece que es excesivo el personal administrativo, consiguientemente corresponde una reestructuración, (pero) no digo que deba despedirse gente, lo que decimos es que deben permanecer las personas que cumplen una función significativa", afirmó.Sin embargo, aunque no quiso hablar directamente del despido de personal, más adelante también señaló que "los recursos correspondientes de esa reestructuración deben ser reasignados".Es decir, según el magistrado electo, esos recursos deben ser usados para un aumento salarial de los trabajadores que permanezcan. "Aunque resulte poco significativo, por lo menos el suscrito magistrado electo propondrá un aumento de salarios", remarcó Revilla, según un reporte de ATB.El próximo 3 de enero, el presidente Evo Morales posesionará a las nuevas autoridades judiciales electas en las elecciones del pasado 3 de diciembre.En ese sentido, Revilla sostuvo que hasta la fecha ya se entregaron todas las invitaciones a los magistrados electos para que se presenten el día miércoles a las 10:00 en el Tribunal Supremo."Consiguientemente, a partir de ese momento, asumiremos la magistratura titular e inmediatamente después de la posesión se tendrá la Sala Plena para definir las políticas correspondientes y sobre todo para la conformación de salas ", apuntó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi