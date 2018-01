/ "Vamos a convocar a un encuentro nacional por la salud y por la vida del pueblo boliviano. Ahora si vamos a empezar con el seguro universal de salud (…). Ahora de verdad el pueblo va a tener salud gratuita, esa es nuestra meta (…). No puedo entender como se puede castigar a los enfermos con paros", indicó el jefe de Estado durante la entrega de una obra en Sacaba, Cochabamba.Con relación a la constitución de la "Confederación Médica de Bolivia" , un ente paralelo con la participación de galenos formados en Cuba, Morales dijo que les da todo su respaldo y que está dispuesto a trabajar con ellos en un nuevo sistema de salud para el país."Las nuevas generaciones de médicos tienen otra mentalidad, no son conservadores, no están pensando que la medicina sea una mercancía y la vida plata (…). Los nuevos médicos se han organizado en una confederación de médicos de Bolivia para el pueblo boliviano y vamos a trabajar con ella para implementar los nuevos hospitales ", manifestó.Ayer en Santa Cruz se instaló el diálogo entre el Gobierno y representantes de los médicos con el objetivo de lograr un acercamiento para resolver el conflicto del sector que hoy cumple 40 días de paro. Esta reunión, tras diez horas de debate, entró anoche en cuarto intermedio y hoy se reanuda la discusión entre ambas partes.Mientras tanto, en todo el país continúan las manifestaciones contra el Artículo 205 del Código Penal referido a la mala práctica médica y el Decreto 3385 de formación de la Autoridad de Fiscalización de la Salud.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi