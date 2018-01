/ El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo hoy que “el gran pueblo iraní ha sido reprimido durante muchos años” y que “es hora de un cambio” en el país persa, después de varios días de protestas contra las políticas económicas del Gobierno de Irán que han dejado 10 muertos y 200 detenidos. Irán está fracasando a todos los niveles a pesar del terrible acuerdo que hizo con ellos la Administración (del expresidente estadounidense Barack) Obama ”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.“El gran pueblo iraní ha sido reprimido durante muchos años. Están hambrientos de comida y libertad. Junto con los derechos humanos, la riqueza de Irán está siendo saqueada. ¡ES HORA DE UN CAMBIO! (sic)”, agregó. Trump lleva varios días tuiteando sobre la situación en Irán , y este domingo acusó a Irán de “cerrar Internet para que los manifestantes pacíficos no puedan comunicarse” y acabar con las protestas antigubernamentales, después de que las autoridades iraníes cortaran totalmente el acceso a las redes sociales En un comunicado a última hora del domingo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, subrayó que Estados Unidos “apoya el derecho del pueblo iraní a expresarse pacíficamente” y dijo que “sus voces merecen ser oídas”.“Alentamos a todas las partes a proteger este derecho fundamental a la libertad de expresión y evitar cualquier acción que contribuya a la censura”, indicó Sanders en un comunicado.Según informó este lunes la televisión estatal iraní, ya son 10 los muertos y 200 los detenidos en las protestas contra el régimen que comenzaron el pasado jueves en la ciudad de Mashad y continuaron en otras ciudades del país, donde los informes oficiales hablan de heridos pero no los cuantifican.El presidente iraní, Hassan Rouhaní, dijo hoy que los enemigos de la República Islámica de Irán no toleraron los éxitos que obtuvo su país con el acuerdo nuclear y en la región y que, para vengarse, estimularon a la gente para que protestase.“Nuestro progreso para ellos era intolerable, nuestro éxito en el mundo de la política ante Estados Unidos y el régimen sionista (en referencia a Israel) fue intolerable para ellos”, dijo en una reunión con los jefes de las comisiones del Parlamento del país, en declaraciones difundidas por la agencia local iraní ILNA.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi