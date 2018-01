/ "Estados Unidos tontamente ha dado a Pakistán más de 33.000 millones de dólares en ayuda durante los últimos 15 años, y ellos no nos han dado nada que no sean mentiras y engaños, tomando como tontos a nuestros líderes", dijo Trump en su primer tuit de 2018."Ellos dan resguardo a los terroristas que cazamos en Afganistán, con poca ayuda. ¡No más!" , añadió.Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar.Pakistán "ha dado a Estados Unidos libre acceso a su espacio aéreo y terrestre, a sus bases militares y a una cooperación en materia de inteligencia que ha diezmado a Al Qaida durante 16 años, pero no nos dieron nada a cambio, más allá de insultos y desconfianza", tuiteó el ministro de Defensa paquistaní, Khurram Dastgir-Khan.En tanto, interrogado por el canal de televisión paquistaní Geo Television, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, atribuyó los comentarios de Trump al hecho de que Estados Unidos está "en un punto muerto en Afganistán"."Si recibimos dinero de Estados Unidos, es por los servicios prestados", agregó, hablando en urdu.Mohammad Asif señaló además que todos los fondos recibidos habían sido "debidamente auditados" y "los servicios, proporcionados"."Agentes del caos" Las relaciones entre Washington e Islamabad se han desplomado durante el gobierno de Trump , quien declaró en agosto que "Pakistán con frecuencia da resguardo a agentes del caos, la violencia y el terrorismo".Lisa Curtis, directora del departamento de Asia Central y del Sur en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump , escribió el año pasado en un artículo que "las actividades y operaciones de diversos grupos terroristas en y desde suelo paquistaní, y el fracaso gubernamental para frenarlas amenazan los intereses vitales de la seguridad nacional estadounidense en la región".La semana pasada, el diario The New York Times publicó que el gobierno estadounidense evalúa seriamente retener 255 millones de dólares de un paquete ya demorado de ayuda a Islamabad por su incapacidad de combatir de mejor manera a los grupos terroristas en Pakistán.Recientemente, Trump ya había dado señales de que cortaría la ayuda completamente. "Todos los años realizamos pagos masivos a Pakistán. Ellos tienen que ayudar", dijo al revelar su estrategia de seguridad nacional.Y durante una visita a Afganistán la semana pasada, el vicepresidente Mike Pence anunció a los soldados estadounidenses que "el presidente Trump ha dado aviso a Pakistán".Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Washington estableció una alianza estratégica con Islamabad para que le ayudara en su lucha contra los extremistas, pero los líderes estadounidenses se han quejado a menudo de que Pakistán, que en el pasado apoyó a los talibanes, ha hecho muy poco para ayudar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi