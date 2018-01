/ Un total de 42 mujer es murieron en Chile durante el 2017 asesinadas por sus cónyuges, convivientes, parejas o ex parejas, ocho más que en 2016, según datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.A los 41 casos ocurridos hasta el 29 de diciembre se sumó hoy otro, en la región de Ñuble (sur), a unos 400 kilómetros de Santiago. donde un hombre de 40 años mató a su ex pareja con una escopeta y luego se suicidó con la misma arma, según informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió en la mañana de hoy en la localidad de Cantarrana, en el municipio de San Ignacio, cuando el hombre llegó a la casa en que vivía su ex pareja, pese a tener una orden de alejamiento y le disparó, matándola en el acto. Acto seguido se suicidó de un disparo en la cabeza.La víctima fue identificada como María Angélica Sandoval Sandoval de 36 años, quien tenía con el hombre dos hijos, 8 y 10 años, señalaron las autoridades policiales.En Chile hubo además a lo largo del año 112 casos frustrados de feminicidio, en los que la víctima sobrevivió.Entre las mujer es asesinadas se contaron en 2017 una colombiana, una peruana, una boliviana y una venezolana, mientras en 2016 las víctimas inmigrantes fueron tres, dos colombianas y una argentina.De acuerdo con los datos, de los casos consumados once de los autores de los crímenes se quitaron la vida tras cometerlos.Las regiones con el mayor número de casos fueron la Metropolitana de Santiago, con trece, seguida de Coquimbo (norte) y O’Higgins (centro), con cinco, mientras Maule, Biobío y Araucanía registraron tres casos cada una.En Chile las penas para quienes cometen feminicidio van desde los quince años y un día de prisión hasta la cadena perpetua.En 2016 se cometieron en Chile 34 feminicidios, mientras en 2015 los casos sumaron 45, y 40 en 2014 y en 2013. En 2012 se registraron 34 casos, en 2011 llegaron a 40 y a 49 en 2010.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi