La Nochevieja pasa factura en nuestro cuerpo. La última noche del año aglutina los elementos "perfectos" para provocar la clásica resaca de Año Nuevo: una cena copiosa y un consumo alto de alcohol, los principales quebraderos de cabeza durante esta noche.¿Los síntomas? Acidez, dolores de cabeza, malestar… La resaca post-alcohol así como la pesadez que se produce después de una cena contundente, dejan el cuerpo en reposo y deshidratado, ya que el flujo de sangre y la energía se concentran en el proceso digestivo, lo que provoca cansancio y un estado anímico bajo.Por este motivo, los expertos de Kaiku Sin Lactosa, la gama más amplia de lácteos sin lactosa, comparte los trucos más eficaces para acabar con los síntomas de la resaca de Año Nuevo. ¡Empieza el año sin quebraderos de cabeza!Pre-NocheviejaLa mejor defensa es un buen ataque, por lo que es importante preparar el cuerpo para los excesos durante el convite y la fiesta. Conviene elegir los alimentos más completos para no distar de una comida saludable normal, y así evitar digestiones muy pesadas o una mala resaca. Alimentos proteicos y con grasas buenas y fácilmente digeribles como el salmón y, sobre todo, no escatimar en los vegetales: compensa un plato graso con una buena ración de verduras.Acabar con la acidezPara evitar el clásico ardor después de una comida contundente, nada mejor que comer de forma lenta y pausada; evitar alimentos que puedan provocar acidez, como el chocolate o alimentos muy grasos. Como "barrera protectora", cambiar el licor de la sobremesa por una infusión de manzanilla.Hidratarse más de lo normalEl principal síntoma de la resaca, el dolor de cabeza, es fruto de la deshidratación, puesto que el alcohol es muy diurético y fomenta la producción de orina. Para contrarrestarlo, se hace imprescindible beber mucha agua y complementarlo con alimentos que hidraten ¿Opciones para mejorar la hidratación? La lechuga, la sandía y las espinacas, con casi un 93% de agua; seguida de la leche, los yogures y las manzanas, con un 85% de agua.Adiós a la pesadezLa sensación de pesadez después de una gran comida puede disminuir seleccionando alimentos idóneos y siguiendo unos sencillos trucos. La postura (sentado con la espalda recta o caminar) hará que el cuerpo tenga menos dificultades a la hora de realizar la digestión."Nada de ibuprofeno o paracetamol"El orientador en salud y experto en nutrición, Ata Pouramini, deja diez consejos para que no se empiece el año de mala manera:1. Lo primero, nada de tomar paracetamol o ibuprofeno. El hígado ha sufrido mucho en la metabolización del alcohol. Si combinas éste con los medicamentos, puedes provocar daño hepático.2. Por el mismo motivo, hay que dejar a este órgano descansar. Está trabajando en la limpieza de las impurezas y los tóxicos del alcohol. Aunque se sienta vacío en el estómago, la comida debe ser ligera. Por supuesto, nada de grasas ni azúcares refinados.3. Rehidratarse es básico. No se trata solo de beber agua, insiste Pouramini, sino de toamr alimentos ricos en ella, por ejemplo, la pera o un caldo de verduras.4. De desayuno, la recomendación es una infusión de té con jengibre. Si se añade un huevo, pasado por agua, mucho mejor.5. Para contrarrestar las bajadas de azúcar y de minerales, se aconsejan las mini-comidas, snacks revitalizantes: plátano y nueces.6. En la comida, hojas verdes: espinaca y también achicoria. Vitaminas y minerales anti-resaca.7. No hay que envalentonarse con la mejoría de después de comer. Es preferible olvidarse del café, porque es diurético, con lo cual nos va a deshidratar más y no ayudará ni al esófago ni al estómago.8. Para la cena, B12: atún, sardinas o algo de marisco. En Navidad, es posible que te lo encuentres en la mesa.9. Por supuesto, nada de copas. Así comienza el círculo vicioso del alcohol. Mañana será otro día. Límpiate por completo.10. Por último, el experto recomienda huir de otros consejos populares como "limpiarse en la sauna". La combinación de alcohol, altas temperaturas y sudor te puede conducir a un nivel alarmante de deshidratación. Es un mal consejo, muy, muy peligroso, advierte.(ABC)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi