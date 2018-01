Un claro ejemplo que ser fiel a un estilo es para siempre es lo que quedó demostrado con la banda británica, Depeche Mode, que sin haber tenido jamás un Número 1 en los charts de Estados Unidos vendieron más entradas para sus conciertos que las mayores estrellas pop del momento.El grupo conformado en 1980 está teniendo una de las giras más notables de la música.La banda vendió 1,27 millones de entradas durante los primeros nueve meses de 2017, más que Ed Sheeran, Justin Bieber o Bruno Mars, artistas pop mucho más jóvenes en la cima de la fama y popularidad.En octubre, la banda se convirtió en el primer grupo en vender cuatro shows consecutivos en el Hollywood Bowl, ubicado en las colinas de Los Ángeles, por allí han pasado desde The Beatles hasta Luciano Pavarotti.Ahora, Depeche Mode vuelve a la carretera para su segunda gira por Europa este año y se dirigirá a América Latina en 2018.?Cada vez que salimos de gira, estamos tocando para más personas?, dijo Martin Gore, de 56 años, guitarrista y compositor principal de la banda. ?Es increíble en esta etapa de nuestra carrera?.Depeche Mode no vende discos como lo hizo en la década de 1990, ni ha alcanzado las alturas de otros rockeros británicos como Coldplay u Oasis.Los críticos elogiaron la última gira, mientras que Marilyn Manson, Trent Reznor de Nine Inch Nails y Rihanna citaron a la banda como una gran influencia.?No fueron apreciados antes?, opinó Jonathan Kessler, el manager de la banda, en declaraciones a Bloomberg.?La gente no entendía quiénes eran o por qué importaban musicalmente. Es una de las primeras bandas electrónicas ?, añadió.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Standard-Democrat Sikeston //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi