EEUU no permite que nadie vea sus reservas de oro y se explica por razones específicas, advierte Ronan Manly, experto en metales preciosos de BullionStar de Singapur.El Gobierno de EEUU afirma tener 8133,5 toneladas de oro físico en sus reservas oficiales. Según los informes, el 58% está en Fort Knox, Kentucky, el 20% en West Point en el estado de Nueva York, el 16% en la Casa de la Moneda de Estados Unidos en Denver, Colorado y el 5% en la Reserva Federal de Nueva York."La historia completa en torno a las reservas de oro de EEUU es opaca y reservada. Nunca ha habido una auditoría independiente completa de las reservas de oro estadounidenses y de los custodios del oro. La Casa de la Moneda de EEUU y la Reserva Federal de Nueva York no permitirán que nadie entre a las bóvedas para ver el oro o contarlo", dijo Manly a RT agregando que este comportamiento se debe a una razón especifica. El oro estadounidense es de mala calidad."Hasta los detalles que se han proporcionado sobre las supuestas tenencias de oro de EEUU muestran que la mayoría de las barras de oro son de baja pureza y en pesos que no se ajustan a las especificaciones de una barra de oro estándar de la industria", explica Manly.EEUU pondría la economía mundial patas arriba"Así que incluso si EEUU tuviera la cantidad de oro que afirma tener, la mayor parte de este oro no sería aceptable para comercializar en el mercado internacional, y solo podría usarse en transacciones de 'swap' con otros bancos centrales (…)", agregó.Si las afirmaciones de que EEUU no tiene tanto oro son ciertas, esto reordenaría toda la economía global, predice Manly señalando que las consecuencias serían considerables."En primer lugar, la prueba de que las reservas de oro de EEUU son más bajas agregarían presión para una auditoría independiente completa de todas las reservas. También llamarían la atención hacia las reservas de oro de otros grandes bloques comerciales como la eurozona, China Rusia , y abriría un debate sobre cuál es el papel del oro en el sistema monetario internacional. Que es algo que el Gobierno de Estados Unidos constantemente trata de evitar", dice el experto."También volvería a centrar la atención en los tenedores internacionales de dólares estadounidenses antes de agosto de 1971, cuando Nixon cerró la ventana del oro (…)", agregó.Además, si las tenencias de oro del Tesoro de Estados Unidos son falsas, ejercería una presión adicional sobre otros bancos centrales de todo el mundo que almacenan oro en Estados Unidos.Una verificación adecuada de las reservas de oro de EEUU debería incluir el pesaje de todas las barras de oro, el control de revisión y la publicación de una lista de peso completa; la auditoría debería ser realizada por un auditor totalmente independiente. Nunca será permitido por Washington, concluye Manly.