Una mujer se quitó el velo en plena protesta y se transformó en el símbolo de la lucha contra el régimen de Irán Una joven hizo flamear su "hijab" blanco en medio de una calle colmada de manifestantes durante las sangrientas movilizaciones antigubernamentales que ya dejaron 12 muertosLa mujer , según confirmó la ONG My Stealthy Freedom, participaba de una protesta antigubernamental el 27 de diciembre pasado. Ese día fue arrestada pero su desafío a Teherán, divulgado en un video que se viralizó , no se detuvo en el cruce de las calles Enghelab y Abureihan, de la capital, donde decidió sacarse su velo. Su valiente gesto ya inspira a muchas otras mujer es.La joven decidió manifestarse en reacción a una de las medidas del régimen anunciada días atrás en la que se decreta que quienes no usen el velo en público deberán asistir a cursos sobre el Islam.