Cuarta noche de protestas en Irán La televisión estatal persa anunció que, hasta ahora, diez personas han muerto en el marco de las manifestaciones registradas en territorio iraní. La población protesta contra las políticas económicas del Gobierno.Aunque el presidente de Irán , Hassan Rohaní, llamó a la calma e incluso defendió el derecho a la protesta, clamando por más “espacio para ejercer la crítica", las manifestaciones violentas contra las políticas económicas de su Gobierno se extendieron por cuarto día consecutivo, dejando cuatro muertos, según algunos medios locales, y diez, según la cuenta ofrecida sin mayores detalles por la televisión estatal. Dos personas murieron en la ciudad de Ize, ubicada en la provincia sureña de Juzestán, y dos más en Dorud.Funcionarios iraníes de alto rango tienen pautado reunirse en una sesión de seguridad de emergencia para analizar el fenómeno de los tumultos que empezaron el jueves pasado (28.12.2017) en Mashhad y terminaron reproduciéndose en otras urbes persas. La Policía nacional alega haberse restringido al uso de cañones lanzaaguas y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, pero agencias de noticias como AFP señalan que las muertes de Ize fueron causadas por armas de fuego.Además, hubo heridos y detenidos, algunos de los cuales tenían armas, munición y explosivos, le dijo el diputado Hedayatolá Jademi a la agencia de noticias ILNA. Informaciones no confirmadas aparecidas en redes sociales aseguraban a que Ize había sido tomada por un breve lapso de tiempo por opositores al Gobierno.Al calor de las protestas, algunas personas se tornaron violentas y les prendieron fuego a varios automóviles. Las víctimas mortales de Dorud fueron golpeadas por otros manifestantes. Las redes sociales funcionaron de nuevo este 31 de diciembre, un día después de que las autoridades iraníes impidieran el acceso a aplicaciones como Telegram e Instagram, que han servido como medio de comunicación en las calles. Reportes no confirmados apuntan a que entre cien y ochocientas personas han sido detenidas.Con el paso de las horas, los motivos de las protestas se han diversificado. Muchos se han quejado por las políticas económicas del Gobierno y el alto costo de la vida, pero otros han alzado la voz por los altos índices de desempleo o contra el establishment religioso, informan agencias como dpa. En las redes sociales , manifestantes ignoraron las palabras conciliadoras del presidente Rohaní argumentando que no podían imaginarse una situación en la que el Ministerio del Interior permitiera concentraciones públicas para protestar contra el Ejecutivo.Fuente: DWCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi