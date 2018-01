/ Chyno es el primer venezolano en presentarse en a fiesta de fin de año en Times Square. (Foto: Twitter) El actor y cantante venezolano, Jesús "Chyno" Miranda, vuelve a marcar pauta, y es que el exintegrante del dúo Chino y Nacho, recibió el Año Nuevo nada más y nada menos que en el Time Square.Tal y como se viene haciendo desde hace años, los 31 de diciembre una generación de artistas dice "presente" en el renombrado escenario de Manhattan en Nueva York: el Time Square. Para cerrar este 2017 nuestro orgullo venezolano Chyno Miranda tuvo la oportunidad de entonar sus más grandes éxitos, según la revista Ronda.Esta tradicional fiesta que se viene celebrando desde hace más de un siglo, contará por primera vez con la presencia de un venezolano. El intérprete de ‘Hasta el ombligo’ tuvo el honor de cantar frente a más de un millón de personas y celebrar junto a ellas el fin del 2017 y con toda la buena energía recibir el 2018.Las estrellas del cielo neoyorquino alumbraron como en cada víspera de Año Nuevo, el impresionante espectáculo que ameniza la última noche de diciembre. Vale destacar que han sido pocos los latinos que han tenido el privilegio de participar en una de las fiestas más grandes del mundo, resaltando que hasta ahora ningún venezolano lo había hecho.Chyno compartió tarima con grandes leyendas musicales, entre ellos Mariah Carey, el cantante pop Nick Jonas, y la exvocalista de Fifth Harmony: Camila Cabelllo.Sin duda alguna esta presentación marcó un precedente y seguramente servirá como llave para abrirle las puertas en un futuro a otros cantantes venezolanos."Estoy muy emocionado y agradecido con Dios por esta maravillosa oportunidad. Representar a mi país en un evento de esta magnitud es un sueño hecho realidad. Se lo dedico a todo mis hermanos venezolanos, mi corazón siempre está con ustedes", puntualizó Chyno.Gracias Valencia. Fue una verdadera bendición cantar para ustedes anoche. Feliz año para todos # Venezuela !!! Los quieroooooooo !!!!! No se pierdan mañana mi show en #TimesSquare #31Dic #chynomiranda video @reynaldojperezsUna publicación compartida de CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) el Dic 30, 2017 at 3:56 PSTEstamos ya listos para regalarte un #HappyNewYear por todo lo alto acá en #TimesSquare #NYC sintoniza a las 10 pm y disfruta de la presentación que preparé con tanto cariño para ustedes!!! Arriba Venezuela ðŸ‡"🇪!!!!Una publicación compartida de CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) el Dic 31, 2017 at 3:52 PSTEs un verdadero sueño hecho realidad haber cantado en #TimesSquare recibiendo el 2018. Dicen que cantar aquí finalizando el año es comenzar el nuevo en grande y lleno de bendiciones. Comparto mi alegría con todos ustedes y le pido mucho a Dios por su salud, prosperidad y felicidad…. gracias por toda su energía no se imaginan lo feliz que me siento 🙏🏼 2018 voy a ti!!!! Gracias @angieestilo por siempre acompañar mi música con tus espectaculares oufits ðŸ"¥ðŸ"¥ðŸ"¥Una publicación compartida de CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) el Dic 31, 2017 at 9:33 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi