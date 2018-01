/ Foto: Twitter Un accidente aéreo ocurrido el domingo en el noroeste de Costa Rica mató a 12 personas, incluidos 10 ciudadanos estadounidenses, dijeron las autoridades.Los dos piloto s costarricenses del turbohélice monomotor también murieron en el accidente, dijo el presidente Luis Guillermo Solís en un comunicado publicado en las redes sociales . No hubo sobrevivientes, reseñó CNN.El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica publicó varias imágenes de los restos en su página oficial de Facebook , mostrando el avión envuelto en llamas en una zona boscosa, con humo que se eleva desde los escombros carbonizados.Aún no es claro qué causó el choque.El avión despegó del aeropuerto de Punta Islita a las 12:10 p.m. del domingo, con destino a la capital de Costa Rica, San José. Los funcionarios recibieron informes del accidente alrededor de las 12:20 p.m., 10 minutos después del despegue, informó la afiliada de CNN Teletica, citando a las autoridades de aviación civil.El domingo temprano, fuertes vientos habían obligado a los piloto s del avión a aterrizar en otro aeropuerto y retrasar su llegada a Punta Islita, dijo Teletica.El avión privado, un Cessna 208B Grand Caravan registrado como TI-BEI, era parte de la flota de Nature Air, dijeron las autoridades. Los funcionarios de la aerolínea no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios.Solís expresó sus condolencias en redes sociales y dijo que hará todo lo necesario para colaborar con los familiares de las víctimas.El Gobierno lamenta accidente aéreo y ofrece colaboración a familiares de víctimas pic.twitter.com/hIdobAzlhh- Luis Guillermo Solís (@luisguillermosr) 31 de diciembre de 2017Uno de los piloto s que murieron en el accidente era primo de la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, dijo la exmandataria en su cuenta de Twitter.La fatalidad se interpone en las celebraciones de familia. Nuestro querido primo fallece como parte de la tripulación de la avion eta siniestrada en Guanacaste. Fuerza a sus hijos y hermanos y paz a sus restos. Permanecerás en nuestro corazón querido #JuanManuelRetana- Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) 31 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi