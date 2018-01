/ Si te gustan los desafíos visuales, ¡este es para ti! El truco es encontrar la T, lo increíble es que pocas personas pueden hallarla rápidamente, debido a un juego mental.Antes de empezar a buscar la letra, mide el tiempo en que tardes en hallarla. ¿Listos? ¡Ahora!Si crees que tardaste mucho, no te preocupes. Una investigación realizada por la Johns Hopkins University aseguró que los segundos se hubieran reducido considerablemente si la persona supiera que debía ignorar las figuras rojas. Así el cerebro consigue concentrarse únicamente en los elementos verdes y azules.Te puede interesar: La palabra BAR está escondida en esta tabla ¿La puedes encontrar?Esa fue la conclusión de un experimento realizado en dicho centro educativo ubicado en Baltimore, Estados Unidos. Los investigadores realizaron dos pruebas, en ambas se les pidió a los voluntarios que busquen ciertas letras en la pantalla de un computador. Debian buscar la letra B o la F, de diversos colores.De vez en cuando a los participantes se les decía que la letras en cuestión no sería de un color determinado, mientras que en la otra prueba no se les daba ninguna pista.Cuando los voluntarios lograron aprender lo que deben ignorar en su búsqueda, lo hicieron de forma más rápida.“Las personas que ignoran de forma explícita la información de distracción, mejoran su rendimiento visual de búsqueda, una habilidad necesaria para ciertas profesiones, como los radiólogos o los inspectores de equipaje del aeropuerto”, aseguró Corbin A. Cunningham, autor del experimento.Ver más: ¿Puedes encontrar el panda escondido entre estas pastillas?Puede que el resultado parezca trivial, pero cuando las personas tratan de ignorar las distracciones puede reducir la búsqueda drásticamente. Esto quiere decir que la habilidad de ignorar es fundamental para mejorar nuestra capacidad de atención."Solemos pensar en la atención como algo que incrementa nuestra capacidad para tratar con los objetos que nos importan en este mundo", explicó Howard Egeth, coautor del estudio y profesor de psicología y ciencias del cerebro en la Universidad Johns Hopkins."Este estudio, junto a trabajos recientes en los que hemos medido la actividad cerebral mientras los sujetos respondían de forma selectiva a estímulos en competencia, pone de relieve la importancia de la supresión activa de esos estímulos que compiten. Es lo que entiendo como el lado oscuro de la atención", agregó.¿Puedes encontrar la T en este dibujo? ¿Puedes encontrar la T? (No es de color rojo) ¿Cuánto tiempo te tardaste?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi