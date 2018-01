/ Root beer es el nuevo tono para el cabello que busca dominar esta temporada; y, además, promete ser el mejor aliado de las castañas.VER MÁS: Ultravioleta, el color del 2018 según PantoneLas celebrities ya se sumaron a la tendencia; y más de una ha sentenciado que este nuevo color de cabello es súper original y favorecedor. Si eres castaña, te interesará saber que el próximo ‘must try’ para tu cabello se trata de un color inspirado en la cerveza de raíz, al que los expertos han denominado ‘root beer’.En qué consiste el Root beer Se trata de un tono castaño que agrega mechas sutiles, como pequeños toques de iluminación. Esto con la clara intención de conseguir un efecto 3D que busca generar dinamismo y movimiento en la melena.Asimismo, esta nueva tonalidad para el cabello busca triunfar pues promete resaltar o suavizar la forma del rostro de las mujer es; de acuerdo al color que se utilice en las mechas, el cual puede ser en tonos cálidos o fríos. Esto dependerá tanto del estilo como de la personalidad de cada una.Today is #ElectionDay! Have you made your voice heard yet? Check the link in my bio to find out where to vote 🇺🇸A post shared by Anne Hathaway (@annehathaway) on Nov 8, 2016 at 7:06am PSTCabe resaltar que, debido a que el ‘root beer’ se consigue con una combinación de tonalidades y mechas en el cabello, se recomienda contar con un especialista para el proceso de coloración . Además, para conocer cuáles son exactamente los tonos que más favorecen a la forma de tu rostro.Si quieres estar a la par de las tendencias, o quieres aprovechar los primeros días del año para cambiar tu imagen, no faltes a tu cita en la peluquería. Así podrás llegar renovada al trabajo, universidad o tendrás un check menos en tus pendientes antes de emprender un viaje.Fuente: GDA / El Comercio / Viú / PerúCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi