Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguró que hay un consenso general dentro del movimiento bolivariano "para que el presidente Nicolás Maduro sea candidato presidencial a falta de propuestas", esto lo dio a conocer en una entrevista realizada en el programa de Primera Página en Globovisión.Enfatizó que dentro del oficialismo no se ha definido quien será el candidato presidencial, pero en vista de ello, el presidente Nicolás Maduro podría postularse a la reelección, Últimas Noticias."Hay un consenso general en el chavismo en la figura de Maduro como candidato presidencial, es evidente si no hay propuestas", dijo.Daza expresó " Maduro sería un buen candidato porque evitó una guerra civil, estuvimos al borde de un abismo por muchas vías y el presidente hizo que la oposición entrara en el cause de la política".Apuntó que el panorama político de 2017 es "una antesala para la batalla política de 2018"."Estamos en la antesala de lo que será una gran batalla política en este 2018, que es la batalla de las elecciones presidenciales", afirmó.En cuanto a los cambios al Consejo Nacional Electoral (CNE), exigido por la oposición, dijo que depende de lo hablado en la mesa de diálogo.También expresó su pesimismo ante la situación de EE. UU. con Venezuela donde manifiesta que la política estadounidense es de "agresividad y guerra" en la cual no ve con optimismo la relación entre los dos países.