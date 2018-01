/ El líder opositor venezolano Henrique Capriles rechazó el aumento de 40% del salario mínimo, anunciado este domingo 31 de diciembre por el presidente Nicolás Maduro El ex gobernador del estado Miranda c alificó la medida del mandatario como una “burla” para los venezolanos al señalar que la inflación en el mes de diciembre fue de 80 por ciento.Lea también : ¡Más pobres! Maduro aumenta de nuevo el salario mínimo venezolano“El ‘conductor de victorias’, como se hace llamar por aparato de propaganda oficialista, ajusta el salario mínimo en 40 por ciento y la inflación de diciembre fue de 80 por ciento… “.“Otra burla para los trabajadores, no hace nada para bajar la inflación . Son ellos los que tienen que irse, conductor del desastre “, escribió Capriles en su cuenta de Twitter.El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , anunció este domingo un aumento de 40 por ciento en el salario mínimo, el sexto en el año que terminó, marcado por una espiral hiperinflacionaria.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi