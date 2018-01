/ El cantante Venezolano Chyno Miranda cerró con broche de oro el 2017, pues se presento en uno de los espectáculos mas importantes del mundo para recibir año nuevo, el Times Square en la ciudad de Nueva York fue testigo de el talento de este gran artista.Tras su presentación el ex integrante del dúo Chino y Nacho publicó un video en sus redes sociales donde afirmo que “Es un verdadero sueño hecho realidad haber cantado en Times Square recibiendo el 2018”.De igual modo agrego que “Dicen que cantar aquí finalizando el año es comenzar el nuevo en grande y lleno de bendiciones.”“Gracias por toda su energía no se imaginan lo feliz que me siento 2018 voy a ti”, finalizo Chyno.Es un verdadero sueño hecho realidad haber cantado en #TimesSquare recibiendo el 2018. Dicen que cantar aquí finalizando el año es comenzar el nuevo en grande y lleno de bendiciones. Comparto mi alegría con todos ustedes y le pido mucho a Dios por su salud, prosperidad y felicidad…. gracias por toda su energía no se imaginan lo feliz que me siento"??????? 2018 voy a ti!!!! Gracias @angieestilo por siempre acompañar mi música con tus espectaculares oufits"???????????Una publicación compartida de CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) el Dic 31, 2017 at 9:33 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi