La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, expresó este lunes 1 de enero que el aumento salarial de 40% anunciado por el presidente Nicolás Maduro este 31 de diciembre de 2017, no se corresponde con la realidad del país.A través de un contacto con Unión Radio , explicó " Comenzamos 2018, un nuevo aumento salarial, aumento que no se corresponde con las realidades y que nuevamente causa pánico en todos los venezolanos, ya que en este país, diferente al resto del mundo, sabemos que un aumento de sueldo implica más inflación, más problemas, más desabastecimiento, más complicaciones (…) Sin embargo, este aumento de sueldo no tiene la incidencia que pudo haber tenido en ocasiones anteriores (…)".La presidenta de Consecomercio agregó que "Este aumento de sueldo se diluye en la estructura de costos de cualquier empresa ya que los verdaderos costos es la hiperinflación galopante, el hecho de que nuestra moneda cada día pierda más su valor , de que el presidente y el resto del gabinete no comprendan que los cambios no son incrementos salariales, es adecentar el gasto público, dejar de emitir dinero inorgánico, dejar de tomar medidas que no vengan acompañadas con un verdadero estímulo a la producción".Uzcateguí Concluyo diciendo que " Venezuela necesita producir para no ocupar ese lugar que hoy en día ocupa del país con mayor inflación del mundo, Venezuela lo que necesita es comenzar a convertirse en ese país que tiene capacidad de ser, de ser el país con la mejor economía del mundo porque tiene gente con capacidad de producir, recursos naturales suficientes para volver a posicionarnos en los lugares en que merecemos estar, como uno de los mejores países de Latinoamérica, pero necesitamos gente seria que decida cuál es el rumbo económico que debe tomar el país, el gobierno tiene en sus manos las posibilidades de cambiar esta triste realidad con la que hoy comenzamos 2018".