/ "Estás asesinando a la revolución que el Comandante (Hugo) Chávez nos confió, te has rodeado de tu círculo íntimo y crees que puedes hacer con este país y con nuestro legado lo que te venga en gana", sentencia el expresidente de Pdvsa y exministro Rafael Ramírez en un artículo de opinión que publica el diario Panorama este 31 de diciembre.Considera el líder chavista , hoy caído en desgracia con acusaciones de corrupción durante su gestión en la estatal petrolera, que "una mezcla de prepotencia, ignorancia, incapacidad, cinismo y mucha irresponsabilidad han llevado a nuestro pueblo a una situación inimaginable de sufrimiento y humillación",El exembajador de Venezuela ante la ONU acusa al gobierno del presidente Nicolás Maduro de ser un "Herodes" moderno, en alusión al rey de Judea que, según relata la Biblia, ordenó asesinar a los niños menores de dos años en Belén para evitar que se cumpliera la profecía del nacimiento de Jesús y así mantenerse en el poder.En su extenso artículo, Ramírez señala que la dirección de Pdvsa fue repartida entre los grupos políticos que rodean al Presidente "utilizando a la empresa para sus intereses particulares y grupales" dejando de lado la capacidad técnica para gestionarla."No existe el conocimiento de cómo conducir un sector tan complejo. En la OPEP estiman la continuación de una caída abrupta de la producción de petróleo. En las áreas operacionales , toda la autoridad está diezmada, hemos perdido un millón doscientos mil barriles diarios de producción de petróleo, hemos perdido nuestra capacidad de refinación y no podemos ni siquiera abastecer el mercado interno de combustibles", expone.En su mensaje de fin de año denuncia que es víctima de amenazas y advirtió que funcionarios del Sebin rodeaban su vivienda en Caracas con el objetivo de allanarla. "Al momento de escribir estas líneas, recibo llamadas de amigos y compañeros que me advierten que el Sebin está frente a mi casa, mi única casa, la de siempre, la que adquirimos mi esposa y yo producto de nuestro trabajo profesional, antes de ser Ministro, la casa de mis hijos, lo único que tengo. Cuatro camionetas del Sebin, seis motos , intentan entrar, los vecinos no se prestan para el procedimiento, absolutamente ilegal e inconstitucional".Este jueves 28 de diciembre se informó que una comisión del Sebin allanó su casa ubicada en la Urbanización Santa Sofía de Caracas.Gold Reserve y la entrega de oro El ingeniero hace referencia a la trasnacional Gold Reserve y cuestiona que el Gobierno le haya entregado las reservas de oro del país. "Se entregaron nuestras reservas de oro a la Gold Reserve , la misma empresa transnacional que el Comandante Chávez nacionalizó y expulsó del país por defraudar al Estado Venezolano. No solo la volvieron a traer, sino que acordaron pagarle lo que la empresa pidió como indemnización por el acto de soberanía del Comandante Chávez, más de 750 millones de dólares".También menciona a la empresa mixta Petrosur , creada en julio de este año por decreto presidencial:"Los contratos de interés público, como los del sector petrolero o minero, por primera vez en la historia de nuestro país, pasan directamente al TSJ para su aprobación. Ni siquiera durante la Apertura Petrolera se actuó de esa manera (…) ¿Quién conoce los términos de la empresa mixta "Petrosur", aprobada a través de este mecanismo? ¿Alguien conoce el contrato? Esta empresa ya fue aprobada al capital transnacional y nadie conoce los contratos. Se están entregando nuestros recursos naturales de espaldas al pueblo. ¿No es ésto una traición al Comandante Chávez? ¿Qué es entonces? ¿Socialismo, Revolución? ¿Quién se ha favorecido de este negocio?", se pregunta.Lea el artículo completo aquí .Foto: descifrado.com